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Bitcoin (BTC) sprang nach den US Verbraucherpreisen kurz auf 65.234 Dollar und gab den gesamten Sprung innerhalb weniger Stunden wieder ab. Am Donnerstag, dem 13. August 2026, folgten die Erzeugerpreise, und der Kurs steht bei rund 63.900 Dollar. Zwei Inflationsberichte in zwei Tagen, und der Markt liegt fast genau dort, wo er vorher lag. Beide Zahlen trafen die Erwartungen, und genau das war das Problem. Ohne Überraschung fehlt der Auslöser, der Bitcoin aus einer Spanne befreit, die seit Wochen hält. Die Bitcoin Prognose hängt deshalb nicht mehr an der Inflation, sondern an zwei sehr konkreten Kursmarken. Und an einer Frage, die bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung jeden Monat lauter wird.

Bitcoin Prognose nach CPI und PPI, die Rally verpufft und die Spanne hält

Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 0,1 Prozent zum Vormonat, auf Jahressicht sank die Inflation von 3,5 auf 3,4 Prozent. Die Kernrate lag bei 2,5 Prozent und damit ebenfalls im Rahmen. Einen Tag später fiel die Jahresrate der Erzeugerpreise mit 4,7 Prozent niedriger aus als die erwarteten 4,9 Prozent. Bitcoin legte daraufhin rund 0,5 Prozent zu und notiert bei etwa 63.900 Dollar, meldet Cointelegraph.

Trotzdem scheiterte jeder Erholungsversuch von BTC erneut zwischen 64.400 und 65.300 Dollar. Die Spot ETFs zogen am Mittwoch 46,8 Millionen Dollar ab und nahmen weiter Nachfrage aus dem Markt. Die Unterstützung liegt bei 63.200 Dollar, darunter öffnet sich der Bereich um 62.000 Dollar. Bei den gehebelten Long Positionen gilt 61.000 Dollar als die Marke, an der es ungemütlich wird.

Laut crypto.news deckelt das Fibonacci Niveau bei 66.460 Dollar seit Wochen jede Erholung. Erst ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zur nächsten Marke bei 73.196 Dollar. Solange die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September über 40 Prozent liegt, bleibt die Bitcoin Prognose eine Frage der Spanne. Und selbst der Ausbruch löst das eigentliche Problem nicht, denn bei 1,3 Billionen Dollar bewegt auch eine starke Rally nur Prozente.

Pepeto, der geprüfte Vorverkauf, den große Wallets als Überzeugungsposition behandeln

Prozente bei 1,3 Billionen Dollar oder Vielfache bei einem Projekt, das noch keinen Börsenkurs hat, das ist die Rechnung, die gerade Kapital verschiebt. Wer sie einmal gemacht hat, sucht die nächste Bewegung nicht mehr bei 66.460 Dollar. Ein Vorverkauf zieht dieses Geld an, weil er frühe Preise mit fertiger Technik verbindet.

Während der Bitcoin Kurs auf ETF Flüsse und Inflationsdaten reagiert, wurde Pepeto so gebaut, dass Halter Werkzeuge bekommen, die unabhängig vom Gesamtmarkt arbeiten. Die Cross Chain Bridge bewegt Token ohne Reibung zwischen getrennten Netzwerken. Halter schichten ihre Positionen in dem Moment um, in dem sich auf einer Kette eine Gelegenheit zeigt. Dieses Tempo führt zu besseren Einstiegen, und bessere Einstiege sind über die Zeit der Unterschied zwischen einem Depot, das arbeitet, und einem, das stillsteht. Die eingebauten Werkzeuge zur Risikoprüfung erlauben denselben Wallets, neue Token zu prüfen, bevor Kapital ins Risiko geht.

Jede Entscheidung beruht damit auf Informationen statt auf Hoffnung. Entwickelt wurde das Projekt von einem früheren Binance Experten. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, und deshalb gilt dieser Presale als abgesichert. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, weil die Werkzeuge heute funktionieren und das erwartete Binance Listing näher rückt.

Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und mit jedem neuen Halter sinkt der frei verfügbare Anteil. Bei 0,000000188 Dollar liegt zwischen diesem Einstieg und dem Listungspreis ein Abstand, an dem sich die ganze Rechnung entscheidet. Genau dieser Abstand hat frühe Bitcoin Käufer wohlhabend gemacht. Bei Pepeto läuft dieselbe Rechnung gerade in Echtzeit ab, und der Abstand ist heute größer als an jedem Tag danach.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt offen, solange 66.460 Dollar über jeder Erholung liegen. Für kleine Depots zählt dabei weniger die Richtung als die Größenordnung. Bitcoin bei 63.900 Dollar hat eine solide Basis, doch die Marktgröße lässt selbst starke Rallys in Prozenten enden. Frühe Halter großer Coins sagen heute dasselbe, sie waren damals unsicher und hätten gern mehr investiert. Dasselbe Signal läuft gerade durch den Pepeto Presale, geprüfte Werkzeuge, ein früherer Binance Experte, ein erwartetes Listing. Der Vorverkauf endet mit dem Start des freien Handels, und wer bis dahin wartet, zahlt den Börsenpreis statt den Vorverkaufspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wohin läuft der Bitcoin Kurs nach CPI und PPI?

Bitcoin bleibt am 13. August 2026 zwischen 62.000 und 66.000 Dollar. Beide Inflationsberichte trafen die Erwartungen, erst ein Tagesschluss über 66.460 Dollar dreht das Bild.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf, den ein früherer Binance Experte mit Cross Chain Bridge und Risikoprüfung gebaut hat. SolidProof prüfte den Code vor dem Start, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.