Anzeige
Mehr »
Samstag, 15.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrungen sind fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, könnte noch wichtiger sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091 | Ticker-Symbol: J90
Tradegate
14.08.26 | 20:19
0,296 Euro
-0,34 % -0,001
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NUREXONE BIOLOGIC INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NUREXONE BIOLOGIC INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2820,31014.08.
0,2790,31414.08.
Small- & Micro Cap Investment
15.08.2026 05:58 Uhr
153 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NurExone stellt Weichen für den US-Markt: Exklusive GMP-Partnerschaft soll Produktion und Kommerzialisierung beschleunigen

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic Inc. treibt den Aufbau seiner Produktionsbasis in den USA weiter voran. Die hundertprozentige US-Tochter Exo-Top Inc. hat gemeinsam mit NurExone ein verbindliches Memorandum of Understanding, kurz MOU (eine verbindliche Grundsatzvereinbarung), mit Made Scientific, Inc. unterzeichnet. Geplant ist eine exklusive Partnerschaft für die Herstellung nach Good Manufacturing Practice, kurz GMP (verbindliche Qualitätsstandards für die Herstellung von Arzneimitteln), und für die kommerzielle Versorgung mit Exosomen (kleine, von Zellen freigesetzte Bläschen, die biologische Informationen transportieren).

Damit will NurExone zwei Ziele gleichzeitig verfolgen: die klinische Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten absichern und die Voraussetzungen für eine spätere kommerzielle Produktion schaffen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer skalierbaren Produktionsstruktur in den USA für exosomenbasierte Therapien und kommerzielle Exosomenprodukte.

Made Scientific ist eine US-amerikanische Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation für Zelltherapien. Das Unternehmen betreibt in Princeton, New Jersey, eine rund 60.000 Quadratfuß große Anlage. Diese erfüllt nach Unternehmensangaben die Anforderungen der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) sowie des EU-GMP-Anhangs 1 (europäische Vorgaben für die sterile Arzneimittelherstellung).

Erste GMP-Chargen bereits für 2027 geplant

Der nächste Schritt soll schnell folgen. NurExone und Made Scientific wollen unmittelbar mit dem Technologietransfer beginnen und parallel die endgültige Partnerschaftsvereinbarung ausarbeiten. Ziel ist es, bereits im ersten Halbjahr 2027 die ersten GMP-konformen Exosomenchargen zu fertigen.

Für NurExone ist die geplante Kooperation vor allem ein Baustein, um externe Produktionskompetenz mit der eigenen Entwicklungsarbeit zu verbinden. Made Scientific bringt dafür Produktionskapazitäten sowie Erfahrung bei regulatorischen Anforderungen ein.

Die geplante Plattform soll zugleich die therapeutische Pipeline von NurExone unterstützen. Dazu gehört insbesondere der führende Produktkandidat ExoPTEN. Gleichzeitig soll eine Infrastruktur entstehen, die später auch kommerzielle Umsätze mit Exosomenprodukten ermöglichen kann.

Made Scientific ergänzt dabei NurExones aus Knochenmark gewonnene Exosomenplattform mit Erfahrung bei Herstellung und regulatorischen Prozessen. So soll ein durchgängiger Weg von der Entwicklung bis zur späteren kommerziellen Versorgung entstehen.

Produktionsstrategie wird breiter aufgestellt

Die Vereinbarung mit Made Scientific ist Teil einer größeren Produktionsstrategie von NurExone. Bereits am 30. Juli 2026 hatte das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit der Novasign GmbH zur Optimierung von Bioprozessen bekannt gegeben. Beide Initiativen sollen zusammen die Infrastruktur für die therapeutische Pipeline und künftige kommerzielle Exosomenaktivitäten stärken.

Das verbindliche MOU sieht vor, dass Made Scientific als exklusiver US-Partner für die Herstellung und sterile Abfüllung unter kontrollierten Bedingungen der aus Knochenmark gewonnenen Exosomen von NurExone tätig wird.

Sollte eine endgültige Vereinbarung zustande kommen, ist zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren vorgesehen. Zusätzlich bestehen Optionen auf weitere Verlängerungen um jeweils fünf Jahre.

Gleichzeitig ist ein klarer Zeitrahmen gesetzt. Kommt innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des MOU keine endgültige Vereinbarung zustande, endet das MOU automatisch. Das gilt auch für die vereinbarten Exklusivrechte. Bestimmte ausdrücklich fortgeltende Verpflichtungen bleiben davon unberührt.

BioXtek rückt bei der Produktion in den Hintergrund

Parallel dazu ordnet NurExone seine bisherigen Produktionspläne in den USA neu. Exo-Top und die in Florida ansässige BioXtek Inc. haben sich darauf verständigt, die am 7. April 2026 angekündigte unverbindliche Absichtserklärung nicht weiterzuverfolgen.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit der strategischen Entscheidung, die US-GMP-Produktion künftig auf die geplante Zusammenarbeit mit Made Scientific zu konzentrieren.

Ganz beendet ist die Verbindung zu BioXtek damit allerdings nicht. Beide Unternehmen wollen in naher Zukunft prüfen, ob sich außerhalb der direkten Produktion andere geschäftliche Kooperationsmöglichkeiten ergeben.

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-gibt-verbindliches-mou-mit-made-scientific-fuer-us-amerikanische-gmp-herstellung-und-kommerzielle-lieferpartnerschaft-bekannt/5242053/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post NurExone stellt Weichen für den US-Markt: Exklusive GMP-Partnerschaft soll Produktion und Kommerzialisierung beschleunigen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.