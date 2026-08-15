Dogecoin Prognose heute, warum 680 Millionen DOGE den Kurs bei 0,070 Dollar nicht bewegen

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Die Dogecoin Prognose steht vor einem Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Wale haben rund 680 Millionen DOGE im Wert von etwa 48 Millionen Dollar eingesammelt, doch der Kurs hängt weiter bei rund 0,070 Dollar fest. Gleichzeitig sinkt das Open Interest, und die Liquidationen der vergangenen 24 Stunden treffen fast ausschließlich die Käufer. Wer kauft hier eigentlich gegen wen? Die entscheidende Frage lautet, ob die Marke von 0,071 Dollar in diesem Monat noch fällt oder ob der Sommer für DOGE bereits entschieden ist. Über die Dogecoin Prognose entscheiden die Daten der vergangenen Stunden, nicht die Schlagzeilen des Sommers.

Dogecoin Prognose zwischen Walkäufen und einem Widerstand bei 0,071 Dollar

Der Dogecoin Kurs notiert bei rund 0,070 Dollar und bewegt sich seit Tagen in einer sehr engen Spanne. Laut FXStreet deutet eine bullische Divergenz darauf hin, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt. Die Daten von Santiment zeigen dazu, dass Wallets mit zehn bis hundert Millionen DOGE seit Samstag rund 180 Millionen Token aufgebaut haben. Kleinere Adressen mit hunderttausend bis einer Million DOGE haben im selben Zeitraum rund zehn Millionen Token abgegeben. Große Halter kaufen also genau das, was kleine Halter abgeben. Für die Dogecoin Prognose ist das ein Signal, das man ernst nehmen sollte.

Analytics Insight beziffert den Kurs am 12. August auf 0,06991 Dollar mit einem Minus von 0,29 Prozent binnen 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 11,96 Milliarden Dollar. Das Open Interest fiel von 1,13 auf 1,09 Milliarden Dollar, und das Volumen brach um 21,43 Prozent ein. Long Liquidationen von rund 972.560 Dollar stehen kurzen Positionen von nur 121.870 Dollar gegenüber. Ein Analyst dokumentierte zudem einen Walkauf von etwa 680 Millionen DOGE im Wert von rund 48 Millionen Dollar. Der Coin liegt damit rund 40 Prozent unter seinem Zweimonatshoch bei 0,118 Dollar, was die Dogecoin Prognose weiter belastet.

Dazu kommt ein echter Fortschritt bei der Nutzbarkeit, denn das Flare Netzwerk hat am 10. August seinen Data Connector gestartet. DOGE lässt sich damit über FAssets erstmals ohne klassische Brücken in dezentralen Anwendungen einsetzen. Trotzdem bleibt die Dogecoin Prognose an einer einzigen Marke hängen, denn ohne einen sauberen Schlusskurs über 0,071 Dollar bleibt alles Theorie. Bei knapp zwölf Milliarden Dollar Bewertung braucht ein Coin sehr viel frisches Kapital für sehr wenig Bewegung, und genau deshalb schauen viele Anleger derzeit dorthin, wo eine Bewertung noch gar nicht gebildet ist.

Pepeto und die Brücke, die Meme Coins bisher gefehlt hat

Genau an dieser Obergrenze scheitert die Dogecoin Prognose, denn eine Garantie für den Ausbruch gibt es nicht, und das Warten darauf kann sich über Monate ziehen. Genau diese Verzögerung erklärt, warum Pepeto derzeit als der schnellere Weg zu Rendite wahrgenommen wird. Der Vorverkauf liegt bei 0,0000001887 Dollar, und das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die sehen, was ein erwartetes Binance Listing mit diesem Einstiegspreis machen könnte.

Die Cross Chain Bridge verbindet Wallets über verschiedene Netzwerke, sodass Anleger Coins ohne Umwege und ohne Werkzeuge Dritter bewegen können. Daneben steht mit PepetoSwap eine vollwertige Handelsplattform, die auf schnelle Token Swaps ausgelegt ist. Beide Produkte sind fertig gebaut und können starten, sobald das erwartete Binance Listing den Zugang zu Handelsvolumen auf Börsenniveau öffnet. Wer Pepeto Token hält, erhält direkten Zugriff auf ein Handelssystem über mehrere Netzwerke, das Werkzeuge bietet, die andere Meme Coins nicht liefern.

Während die Dogecoin Prognose weiter auf ihren Auslöser wartet, ergibt der Zulauf hier Sinn, wenn man sich ansieht, wer dahintersteht. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins schuf ein Projekt, das ohne jedes Produkt elf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte, bei derselben Menge von 420 Billionen Token. Ein vergleichbarer Kurs würde grob dem 150-fachen des heutigen Vorverkaufsniveaus entsprechen, und diesmal steht eine funktionierende Börse dahinter. Das Listing dürfte die erste große Welle an Rendite bringen, doch Börse und Bridge halten die Nachfrage danach am Leben. Die offizielle Website von Pepeto zeigt jedes Detail für Wallets, die prüfen möchten.

Das Projekt hat eine vollständige Prüfung durch SolidProof durchlaufen, bei der der gesamte Programmcode kontrolliert und bestätigt wurde, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Ein erfahrener Mitgründer, fertige Produkte und ein laufender Vorverkauf treffen hier gleichzeitig aufeinander. Genau diese Kombination beschreibt jene frühe Ausgangslage, die die erste Generation von DOGECOIN Haltern wohlhabend gemacht hat.

Fazit

Die Dogecoin Prognose dürfte kaum schnelle Rendite liefern, auch wenn die Walkäufe auf etwas Größeres hindeuten. DOGE Halter warten darauf, dass der Widerstand fällt und ein Auslöser eintrifft. Für die Dogecoin Prognose bleibt deshalb nur das langsame Tempo großer Bewertungen. Derselbe Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat dagegen bewiesen, dass die Rechnung aufgeht, denn jenes Projekt erreichte elf Milliarden Dollar ohne Produkte und machte aus kleinen Einsätzen Vermögen. Pepeto stammt vom selben Mitgründer, bringt eine funktionierende Börse mit und wartet auf das erwartete Binance Listing. Wer den Einstieg jetzt liegen lässt, könnte den teuersten Fehler des Zyklus machen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Dogecoin Prognose für August 2026?

Die Dogecoin Prognose sieht DOGE bei rund 0,070 Dollar mit dem entscheidenden Widerstand bei 0,071 Dollar. Ein Wochenschluss darüber öffnet den Weg Richtung 0,077 und danach 0,085 Dollar, während ein Bruch unter 0,068 Dollar die Marke von 0,065 Dollar ins Spiel bringt.

Warum zieht der Pepeto Vorverkauf gerade so viel Kapital an?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil hinter dem Token eine funktionierende Börse und eine Cross Chain Bridge stehen und ein Binance Listing erwartet wird. Das Projekt stammt vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins und wurde von SolidProof geprüft. Alle Details stehen auf pepetocoin.com. Die offizielle Seite erreichen Anleger unter pepetocoin.com.