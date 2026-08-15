Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der KI-Boom hat ein Energieproblem, das sich nicht mit besseren Chips lösen lässt. Neue Rechenzentren verschlingen enorme Energiemengen, während Netzanschlüsse und zusätzliche Erzeugungskapazitäten vielerorts knapp werden. Hyperscaler sichern sich deshalb langfristig Atomstrom, investieren in eigene Versorgungslösungen und treiben den Bau neuer Energieinfrastruktur voran. Damit entsteht abseits der bekannten KI-Aktien ein gewaltiger Milliardenmarkt. Besonders spannend sind Unternehmen, die Strom bereitstellen, die notwendige Infrastruktur liefern oder neue Energieparks gezielt für den Bedarf der Rechenzentren entwickeln.
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