Mit einem Kursgewinn von über +4% zählte die Talanx-Aktie am Freitag zu den Top-Werten im MDAX und stieg auf den höchsten Stand im laufenden Jahr. Was gab dem deutschen Versicherungskonzern so viel Rückenwind und können sich Anleger bald auf neue Höchststände freuen? Starke Halbjahreszahlen Auslöser der starken Performance der Talanx-Aktie zum Wochenschluss war die Bekanntgabe der Zahlen für das erste Halbjahr 2026. Sie fielen außerordentlich stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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