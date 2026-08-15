Anzeige / Werbung

JPMorgan hält wieder XRP. Die größte Bank der Welt mit 5,1 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen weist im Quartalsbericht an die US Börsenaufsicht zwei börsengehandelte XRP Fonds aus. Im ersten Quartal hatte dasselbe Haus seine XRP Position noch vollständig aufgelöst. Die XRP News des Tages treffen damit auf einen Kurs, der bei rund 1,01 Dollar um die wichtigste Marke seines Charts kämpft. Am 11. August fiel XRP zum ersten Mal seit November 2024 unter einen Dollar, und große Adressen kaufen seitdem weiter. Zuletzt geht es um die Frage, wohin Kapital wandert, das nach einem Rückgang von siebzig Prozent keine schnelle Antwort findet.

XRP News heute, ein Rückkauf der Wall Street trifft auf einen schwachen Chart

JPMorgan hat im Bericht für das zweite Quartal wieder eine Beteiligung an XRP ausgewiesen, wie CoinGape meldet. Die Bank hält 113 Anteile am Bitwise XRP ETF und 181 Anteile am Grayscale XRP ETF. Dazu kommen 19.894 Anteile an einer von Ripple unterstützten Beteiligungsgesellschaft. Im ersten Quartal war dieselbe Position noch von 3.870 Anteilen auf null gefallen. Gemessen an 1,8 Billionen Dollar Portfolio ist die Summe klein, doch die Richtung zählt.

Der Kurs zeigt davon wenig, denn XRP notiert am 13. August 2026 bei 1,012 Dollar und damit unter jedem wichtigen Durchschnitt, wie Cryptonews berichtet. Die Linien über dem Kurs liegen bei 1,03, 1,06, 1,08 und 1,31 Dollar. Das Tagesvolumen fiel auf 885 Millionen Dollar, nach 905 Millionen Dollar am Vortag. Ein Stochastik Signal im überverkauften Bereich und der Kurs am unteren Bollinger Band lassen 1,05 Dollar zu.

Selbst ein sauberer Rückgewinn von 1,05 Dollar ändert wenig an dem Schaden, der bei 1,31 Dollar über dem Kurs liegt. Der Terminmarkt zeigt gleichzeitig 435,1 Millionen Token offenes Interesse und damit den höchsten Stand seit dreißig Tagen. Die Hebel steigen also, während der Kassakurs stillsteht. Eine Erholung auf 2 Dollar wäre eine Verdopplung, und selbst die Optimisten rechnen dafür in Monaten. Wer diesen Zeitraum nicht hat, schaut dorthin, wo noch keine Börse einen Preis gesetzt hat.

Was Pepeto bietet, während die XRP News auf eine Verdopplung warten

Für eine Verdopplung rechnen selbst die Optimisten bei XRP in Monaten. Ein Vorverkauf vor einer Notierung misst denselben Weg in Tagen. Dieser Unterschied ist strukturell und nicht spekulativ, weil das Projekt bereits funktionierende Werkzeuge liefert, die den Einstieg schon vor der Preisfindung tragen.

Eine gebührenfreie Tauschfunktion über alle Ketten entfernt die Handelskosten vollständig, sodass Kapital, das zum Vorverkaufspreis einsteigt, ab dem Handelsstart an den Börsen kostenlos handelt. Eine Brücke bewegt diese Werte anschließend zwischen den Blockchains, sodass kein Halter in einem einzigen Netzwerk feststeckt. Pepeto gibt der Wallet alles, was sie braucht, bevor die Notierung ihr einen Preis gibt. Ein Vorverkauf, aufgebaut vom Talent hinter dem ursprünglichen Pepe, hat inzwischen 10,38 Millionen Dollar überschritten. Der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsennotierung ist die Stelle, an der in diesem Zyklus gerade gearbeitet wird.

Dieser Werkzeugkasten hat einen früheren Binance Fachmann in das Entwicklerteam geholt. Er war auch der Grund, warum das Talent hinter dem ursprünglichen Pepe dieses Projekt für die nächste kulturelle Welle gewählt hat. Abgesichert ist der Ablauf durch SolidProof, weil die Prüfer den vollständigen Programmcode bereits vor dem Start kontrolliert und bestätigt haben. Bei 420 Billionen Token insgesamt verwandelt die bevorstehende Binance Notierung jeden Einstieg aus dem Vorverkauf in eine Position an der Börse.

Sobald diese Notierung öffnet, gibt es nur noch einen Preis, und das ist der Preis der Börse. Die Wallets, die zu 0,000000188 Dollar eingestiegen sind, sitzen dann auf dem Abstand dazwischen. Genau dieser Abstand ist der Grund, warum sich der Vorverkauf gefüllt hat, ohne dass der Token an einer einzigen Börse notiert ist. Er entsteht nur einmal, und zwar bevor die erste Kerze gedruckt wird. Danach zahlt jeder den Preis, den die Börse aufruft.

Fazit

Die XRP News des Tages zeigen ein Schwergewicht, das erst nach einem Rückgang von siebzig Prozent wieder einsteigt. Ein Einstieg vor einer Notierung funktioniert nach anderen Regeln. Pepeto mit einer bevorstehenden Binance Notierung, einer Prüfung durch SolidProof, einem früheren Binance Entwickler und dem Talent hinter dem ursprünglichen Pepe steht genau an dieser Stelle. Es ist die Stelle, an der XRP bei einem Dollar schlicht nicht stehen kann. Der Vorverkauf schließt jetzt, und auf der anderen Seite dieses Schlusses steht nur noch der Börsenpreis. Wer heute handelt, hält den Abstand zwischen beiden Preisen, und wer wartet, kauft am Ende die Seite, die diesen Abstand bezahlt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die aktuellen XRP News zum Kurs?

XRP notiert bei rund 1,01 Dollar unter jedem wichtigen Durchschnitt, erster Widerstand ist 1,05 Dollar.

Ist Pepeto ein besserer Einstieg als XRP?

Pepeto bietet einen Vorverkaufspreis vor der Binance Notierung, also einen Abstand zum Börsenpreis, den ein voll bewerteter Großwert nicht erzeugt.