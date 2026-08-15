Apple steht vor dem nächsten Kapitel. Tim Cook gibt den CEO-Posten zum 1. September an John Ternus ab und wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Damit endet eine Ära, die Anlegern enorme Gewinne beschert hat.Der Blick zurück zeigt, warum Apple zu den großen Wohlstandsmaschinen der Börse zählt. Als Steve Jobs im August 2011 zurücktrat und Tim Cook übernahm, war die Skepsis groß. Doch genau dieser Moment wurde für langfristige Anleger zur historischen Einstiegschance.Wer am 24. August 2011 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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