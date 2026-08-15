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Die Bitcoin Prognose steht unter Druck, denn der Kurs startete am Donnerstag bei 63.410 Dollar und fällt den vierten Tag in Folge. Der Ausbruch über 64.500 Dollar scheiterte am Mittwoch direkt nach den Inflationsdaten, obwohl diese milder ausfielen als erwartet. Gleichzeitig hat ein einzelner Wal in zwei Monaten rund 2.500 Bitcoin im Wert von etwa 154 Millionen Dollar verkauft. Dieser Artikel zeigt, welche Marken jetzt über die nächste Bewegung entscheiden und was die Analysten für August erwarten. Er erklärt außerdem, warum die Abflüsse aus den ETFs jede Erholung ausbremsen, bevor sie Fahrt aufnimmt. Und er zeigt, wohin erfahrene Anleger ihr Kapital lenken, wenn große Werte nur noch seitwärts laufen. Denn die spannendste Bewegung dieses Zyklus läuft gerade abseits der großen Charts.

Bitcoin Prognose zwischen 62.662 und 67.000 Dollar, das sagen die aktuellen Daten

Der Bitcoin Kurs notierte am 13. August bei rund 63.500 Dollar und verlor damit etwa 0,6 Prozent binnen 24 Stunden. Der Eröffnungskurs lag laut Yahoo Finance bei 63.410 Dollar, womit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrestrend erstmals seit Wochen alle negativ sind. Seit der Juli-Inflation steckt der Markt in einer Spanne zwischen 62.000 und 66.000 Dollar fest. Laut CoinDCX ist der 20-Tage-Durchschnitt bei 64.147 Dollar vom Halt zum Widerstand geworden. Die Bitcoin Prognose für diese Woche reicht deshalb nur von 62.662 bis 64.557 Dollar. Das Basisziel für August liegt bei 65.500 Dollar, das optimistische bei 67.000 Dollar.

Aus den amerikanischen Bitcoin-ETFs flossen am 12. August netto 61,1 Millionen Dollar ab und nahmen dem Markt genau die Nachfrage, die er für den Ausbruch braucht. Dazu verkaufte allein am Mittwoch ein einzelner Wal 800 Bitcoin über den Handelsplatz Wintermute. Bitcoin liegt damit weiter rund 50 Prozent unter dem Rekord von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Selbst die beste Bitcoin Prognose für diesen Monat bedeutet also zwei bis drei Prozent Bewegung pro Woche. Wer in diesem Zyklus mehr sucht, schaut längst dorthin, wo Kapital einsteigt, bevor der erste Chart existiert.

Bitcoin Prognose gegen Vorverkauf, warum bei Pepeto schon 10,38 Millionen Dollar liegen

Ein Markt, in dem ein Wal 154 Millionen Dollar abstoßen kann und der Kurs kaum reagiert, zeigt vor allem eines, nämlich Größe. Bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bewegt selbst frisches Milliardenkapital den Kurs nur um Prozente. Genau deshalb wandert Kapital dorthin, wo die Bewertung noch vor dem ersten Handelstag entschieden wird. Die Infrastruktur hinter einem Vorverkauf verrät, wohin dieses Kapital als Nächstes fließt. Bei Pepeto ist genau diese Infrastruktur der Grund, warum 10,38 Millionen Dollar zusammenkamen, bevor überhaupt ein Chart existierte.

Die gebührenfreie Swap-Engine entfernt jede Handelsgebühr aus jeder Transaktion und das über alle Blockchains hinweg. Jeder Dollar landet vollständig in der Position, statt vorher von Spreads aufgezehrt zu werden. Diese eine Ebene erklärt, warum weiter Kapital in den Vorverkauf fließt, ganz ohne Chart. Und sie ist längst nicht die einzige.

Die Cross-Chain-Bridge hält dieses Kapital über alle Netzwerke hinweg beweglich, damit nichts festhängt, während sich anderswo eine Chance öffnet. Der Risiko-Scorer PepetoAI bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor Kapital gebunden wird. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Geführt wird das Team von dem Entwickler, der schon den ursprünglichen Pepe gebaut hat.

Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und die feste Menge von 420 Billionen Token schrumpft mit jeder Transaktion. Das Angebot sinkt, die Nachfrage steigt, und das erwartete Binance-Listing rückt näher. Wer jetzt einsteigt, hält am Listingtag eine Position, die es danach zu diesen Konditionen nicht mehr gibt. Die einzige Größe, die bisher nicht nachgezogen hat, ist der Preis selbst.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an enge Spannen gebunden, solange ETFs verkaufen und Wale abgeben. Die großen Bewegungen entstehen dort, wo der Markt etwas erst nach dem Listing entdeckt. Pepeto verbindet Meme-Kraft, funktionierende Handelswerkzeuge, die Prüfung durch SolidProof und ein erwartetes Binance-Listing in einem einzigen Vorverkauf. Diese Kombination taucht in einem Zyklus selten zweimal auf. Der Vorverkauf läuft weiter, der Preis steht noch, und beides endet am selben Tag. Wer sich bewegt, solange das Fenster offen ist, gehört zu den Wallets, über die dieser Zyklus später spricht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Das Basisszenario liegt bei 65.500 Dollar, das optimistische bei 67.000 Dollar. Ohne Tagesschluss über 64.147 Dollar bleibt die Unterstützung bei 62.662 Dollar im Fokus.

Warum schauen Anleger neben Bitcoin auf den Pepeto-Vorverkauf?

Pepeto notiert noch zu Vorverkaufskonditionen, während Bitcoin bei 63.500 Dollar handelt. Der Code wurde von SolidProof geprüft, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.