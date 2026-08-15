Überwiegend positive Prognosen für die Heimmärkte der PORR

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Die Baubranche nimmt in der Europäischen Union eine zentrale volkswirtschaftliche Rolle ein. Rund 12 Millionen Beschäftigte erwirtschafteten im Jahr 2025 etwa 8,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit zählt der Sektor nicht nur zu den größten Arbeitgebern, sondern ist auch ein wichtiger Konjunktur- und Investitionsmotor.
Vor diesem Hintergrund richtete sich besondere Aufmerksamkeit auf die 101. EUROCONSTRUCT-Konferenz in Helsinki. Das Netzwerk EUROCONSTRUCT besteht aus unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstituten von zahlreichen europäischen Ländern und erstellt halbjährlich vergleichbare Prognosen für die Bauwirtschaft. Im Zentrum stehen dabei Konferenzen, bei denen aktualisierte Marktanalysen für Wohnungsbau, Nichtwohnungshochbau und Tiefbau vorgestellt werden. Ziel ist es, die Entwicklung der europäischen Baumärkte auf Basis harmonisierter Daten besser zu vergleichen und mittel- bis langfristige Trends sichtbar zu machen.
Zinsen und Geopolitik im Fokus
Die 101. Ausgabe fand am 4. und 5. Juni in Helsinki statt und lieferte einen detaillierten Ausblick auf die Baukonjunktur in insgesamt 19 europäischen Ländern für die kommenden Jahre. Im Fokus standen die Auswirkungen höherer Finanzierungskosten, geopolitischer Unsicherheiten sowie steigender Energiepreise auf die Baukonjunktur. Insgesamt zeichneten die Experten das Bild einer vorsichtigen Stabilisierung nach der schwächeren Entwicklung in den Jahren zuvor.
Der Blick auf die europäische Bauwirtschaft zeigt laut EUROCONSTRUCT ein differenziertes Bild: Die Entwicklung verläuft je nach Land sehr unterschiedlich und lässt sich nicht auf ein einfaches Muster reduzieren. Während einige Märkte weiterhin mit hohen Baukosten, gestiegenen Zinsen und schwacher Wohnbaunachfrage zu kämpfen haben, zeigen andere bereits eine spürbare Erholung - gestützt unter anderem durch EU-Förderprogramme sowie Nachholinvestitionen in Straßen-, Schienen-, Energie- und Wasserversorgungsnetze.
Zwischen 2023 und 2025 entwickelten sich die einzelnen Bausparten zudem sehr unterschiedlich: Der Wohnungsbau brach deutlich ein, der Nichtwohnbau blieb insgesamt weitgehend stabil, während der Tiefbau zulegen konnte. Für den Prognosezeitraum 2026 bis 2028 rechnet EUROCONSTRUCT nun mit einem Wachstum in allen drei Sparten.
Besonders positive EUROCONSTRUCT-Prognose für Polen
Für den österreichischen Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) sind dabei insbesondere die sogenannten Heimmärkte von Bedeutung. Dazu zählen Österreich, Deutschland, die Schweiz sowie mehrere osteuropäische Länder wie Polen, Tschechien, die Slowakei und Rumänien (siehe Tabelle). Anmerkung: Rumänien zählt nicht zu den 19 von EUROCONSTRUCT erfassten Ländern und wird in diesen Prognosen daher nicht gesondert ausgewiesen.
Trotz einer nur schwach wachsenden Baubranche hat sich die PORR 2025 außergewöhnlich gut entwickelt. Mit einer Produktionsleistung von 6,818 Mrd. Euro (+1,0 Prozent) erzielte der Konzern das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte. Der Auftragsbestand stieg um 11,7 Prozent auf 9,539 Mrd. Euro, der Umsatz wuchs auf 6,296 Mrd. Euro (+1,7 Prozent). Besonders deutlich zeigt sich der Erfolg beim Betriebsergebnis (EBIT): Es kletterte um 24,2 Prozent auf 196,7 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,1 Prozent. Beim Konzernergebnis erzielte die PORR sogar eine Steigerung um 25,6 Prozent auf 136,7 Mio. Euro . Damit hebt sich die PORR klar vom insgesamt verhaltenen Branchenumfeld ab.
|Entwicklung der Bauleistung für Länder, die PORR als Heimmärkte definiert (Auswahl)
|Land
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026 (*)
|2027 (*)
|2028 (#)
|Österreich
|-2,1%
|-4,5%
|-5,2%
|-1,3%
|0,0%
|+0,8%
|+1,0%
|Deutschland
|-5,1%
|-3,2%
|-2,9%
|-1,0%
|+1,0%
|+1,3%
|+1,0%
|Schweiz
|-6,6%
|-0,7%
|-1,4%
|-0,3%
|+1,9%
|+1,5%
|+1,3%
|Tschechien
|+1,0%
|+1,8%
|-1,7%
|+4,6%
|+2,5%
|+2,5%
|+2,8%
|Polen
|+5,5%
|+6,4%
|-0,9%
|+2,2%
|+6,4%
|+4,9%
|+3,1%
|Slowakei
|+0,5%
|+5,4%
|-5,8%
|+1,9%
|-2,9%
|-1,9%
|-0,5%
|Quelle: euroconstruct.org; *: Prognosen; # Ausblick
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PORR
ISIN: AT0000609607
WKN: 850185
Links
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https://www.euroconstruct.org/news/press-release-101st-euroconstruct-conference/
https://www.porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2026/PORR_GB_NHB_2025_de_sec_1774473896.pdf
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