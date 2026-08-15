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Aktienanalysen der Woche: Porsche, Palantir & SanDisk

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Drei völlig unterschiedliche Unternehmen - aber bei allen stellt sich aktuell dieselbe entscheidende Frage: Ist nach den jüngsten Kursbewegungen jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg? Porsche kämpft nach einem massiven Margeneinbruch um das operative Comeback, Palantir wächst mit atemberaubendem Tempo mitten im KI-Boom und SanDisk versucht nach der spektakulären Rückkehr an die Börse, vom enormen Speicherbedarf der Rechenzentren zu profitieren. Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein - doch genau das macht diese drei Aktien derzeit besonders spannend.

Bei Porsche richten sich die Hoffnungen auf einen echten Neustart. Nach schwacher Nachfrage in China, hohen Kosten, US-Zöllen und Problemen bei der Elektrostrategie war die Profitabilität massiv unter Druck geraten. Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Michael Leiters soll die Strategie "Sportwagenschmiede 35" nun die Wende bringen: weniger Volumen, mehr Marge, niedrigere Kosten und ein längeres Festhalten an Verbrennern und Hybridmodellen. Erste Verbesserungen sind bereits sichtbar. Gleichzeitig ergeben sich für Anleger gleich zwei Möglichkeiten: über die Porsche AG direkt auf das operative Comeback zu setzen oder über die Porsche SE auf eine mögliche Neubewertung der Beteiligungen an Porsche und Volkswagen.

Ganz anders präsentiert sich Palantir. Der Softwarekonzern gehört aktuell zu den größten Profiteuren des KI-Booms und beschleunigt sein Wachstum trotz bereits enormer Größenordnung weiter. Mit Gotham, Foundry und vor allem der Artificial Intelligence Platform AIP verbindet Palantir Unternehmensdaten mit KI-Modellen und realen Geschäftsprozessen - genau dort, wo viele Unternehmen ihre KI-Investitionen inzwischen hinverlagern. Wachstumsraten von zuletzt bis zu 93 Prozent zeigen, wie stark die Nachfrage derzeit ist. Doch nach der spektakulären Kursentwicklung steigen auch die Erwartungen. Kann Palantir diese Dynamik aufrechterhalten - oder ist ein Großteil der KI-Fantasie bereits im Aktienkurs enthalten?

Und dann ist da noch SanDisk: Nach dem Börsen-Comeback und einer heftigen Korrektur könnte sich beim Flash-Speicher-Spezialisten eine besonders interessante Turnaround-Chance entwickeln. Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach SSDs und NAND-Flash, gleichzeitig bleibt der Speichermarkt extrem zyklisch und anfällig für Überkapazitäten und Preisverfall. In unseren Analysen prüfen wir deshalb nicht nur Geschäftsmodelle, Wachstumstreiber und Risiken von Porsche, Palantir und SanDisk, sondern werfen auch einen genauen Blick auf die Charts. Welche Aktie bietet nach dem Rücksetzer die größte Chance - und bei welchem Titel könnte die nächste große Bewegung bereits bevorstehen?

Porsche AG & Porsche Automobil Holding SE:

Porsche Aktienanalyse

Palantir (PLTR):

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SanDisk (SNDK):

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