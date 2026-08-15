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Am 12. August erreichte der Anteil der gesperrten ETH mit 34,4 Prozent einen Rekord. Über 40 Millionen Ether sind damit gebunden und stehen dem Markt nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem notiert der Ethereum Kurs am 13. August unter 1.900 Dollar. Wie kann ein Rekord beim gebundenen Angebot so wenig bewirken? Die Antwort liegt in den Zuflüssen der Fonds und in einer Zinsentscheidung, die noch aussteht. In der ersten vollen Augustwoche kamen rund 245 Millionen Dollar in die US Spot Fonds, danach drehten einzelne Sitzungen ins Minus. Dieser Artikel zeigt die Marken, die Zahlen der Fonds und den Umweg, den ein Teil des Kapitals gerade nimmt.

Ethereum Kurs: Rekord beim Staking trifft auf schwankende Zuflüsse

Der Ethereum Kurs eröffnete am 13. August bei 1.878,08 Dollar, 0,2 Prozent unter dem Vortag. Laut CoinDesk stand ETH am Vormittag bei 1.877,04 Dollar, bei 3,49 Milliarden Dollar Volumen. Einen Tag zuvor lag der Kurs noch bei 1.908 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 227 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn hat ETH rund 35 Prozent verloren. Auf der Kette zeichnet sich ein anderes Bild, denn die Staking Quote erreichte am 12. August mit 34,4 Prozent einen Höchststand. Am selben Tag zog ein großer Halter Ether im Wert von 8,77 Millionen Dollar von den Börsen ab.

Laut TheStreet verzeichneten die US Spot Fonds am 7. August Zuflüsse von 26.060 ETH, danach folgten Abflüsse von 7.650 und 908 ETH. Insgesamt verwalten diese Fonds weiter rund 13,7 Milliarden Dollar. Händler achten jetzt auf zwei Marken, denn unter 1.800 Dollar kippt die Struktur, über 1.950 Dollar öffnet sich der Weg nach oben. Selbst starke Zahlen bewegen den ETH Kurs bei dieser Größe aber nur um wenige Prozent. Wer die größere Bewegung sucht, muss dorthin schauen, wo Nachfrage nicht erst 227 Milliarden Dollar Marktwert verschieben muss.

Pepeto Vorverkauf: Die Bewegung, die der Ethereum Kurs nicht mehr liefert

Genau dort läuft ein Vorverkauf, dessen Fahrplan weder an der Notenbank noch an einem Fondszufluss hängt. Gebaut hat ihn ein Mitgründer von Pepe, und die Summe im Vorverkauf wächst weiter. Diese Summe stammt aus Wallets, die dasselbe frühe Signal erkannt haben, bevor der übrige Markt es bemerkte.

Der Vorverkauf von Pepeto läuft und gewinnt an Tempo. Der Grund sind die Werkzeuge dahinter, die echte Nachfrage erzeugen sollen, sobald der Listing Tag kommt und neue Käufer eintreffen. PepetoSwap gibt den Haltern eine Börse, um über mehrere Ketten zu handeln, ohne das Ökosystem zu verlassen. Damit bleibt das Handelsvolumen dort, wo es den Kurs bewegt, statt sich auf fremde Plattformen zu verteilen. Dieses gebündelte Volumen fließt direkt in die Brücke zwischen den Ketten. Sie entfernt die Reibung zwischen den Netzwerken, damit Kapital am ersten Tag ohne Verzögerung aus jeder großen Blockchain einfließen kann.

Wenn Kapital so leicht ankommt und der Handel so gebündelt bleibt, reagiert der Kurs schnell und hält sich. Diese strukturelle Nachfrageschleife trennt Vorverkaufstoken, die mit Kraft starten, von jenen, die schon in der ersten Woche verblassen. Gemeinsam lösen diese Werkzeuge das Problem, an dem die meisten Token nach dem Listing scheitern. Genau deshalb sind mehr als 10,38 Millionen Dollar aus Wallets geflossen, die echte Infrastruktur erkennen, wenn sie sie sehen.

Als sicher gilt der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den kompletten Code samt der 420 Billionen Token im Angebot vor der Eröffnung überprüft und freigegeben hat. Der Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar besteht nur so lange, wie das erwartete Binance Listing noch geschlossen ist. Jeder Tag, an dem dieses Fenster hält, ist ein weiterer Tag, um die Position aufzubauen, die das Listing neu bewertet.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt, wo institutionelles Kapital gerade Vertrauen aufbaut. Dieser Nachrichtenzyklus bestätigt ein Muster, das sich nie ändert und Verspätung nie verzeiht. Die Wallets, die sich zuerst bewegen, zählen ihre Gewinne, während andere noch überlegen. Frühe Bitcoin Halter machten aus wenigen hundert Dollar Millionen, weil sie einen Tag vor der Menge da waren, und diesen Vorsprung bietet das erwartete Binance Listing. Beim Listing holen die Halter aus dem Vorverkauf den Abstand ein, für den Nachzügler einen Aufschlag zahlen. Wer es verpasst, sieht die Bewegung in Wallets landen, die reagiert haben, als das Signal sichtbar war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht der Ethereum Kurs im August 2026?

Der Ethereum Kurs liegt am 13. August bei rund 1.877 Dollar. Unter 1.800 Dollar kippt die Struktur, ein Tagesschluss über 1.950 Dollar öffnet den Weg nach oben.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Token von einem Mitgründer von Pepe, mit PepetoSwap und einer Brücke zwischen den Ketten, vor einem erwarteten Binance Listing. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.