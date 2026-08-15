Ein deutscher Top-Investor in Sachen Technologie hat das Potenzial von Fintechinvestments stark relativiert. Gefühlt noch "kürzlich" hatten seine Follower ein Goldenes Technologie- und insbesondere ein Goldenes Fintech-Jahrzehnt erwartet. Sind beschleunigte KI-Effekte die Auslöser für den Chancenverlust? Haben "größere Einheiten" das Fintech-Potenzial aufgesogen?
Die verbliebene Fintech-Aktie wird gesucht. Ergebnis im Frankfurter Börsenbrief, Ausgabe 34/26, am kommenden Donnerstag.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
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