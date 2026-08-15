Cardano News am 14. August 2026, 120 Millionen ADA frei und der ADA Kurs fällt auf 0,1826 Dollar

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Cardanos Governance hat eine der größten Auszahlungen dieses Zyklus freigegeben, und der Kurs fiel trotzdem. 120 Millionen Cardano (ADA) fließen in das zwölfmonatige Programm PRIME von AlphaGrowth. 73,04 Prozent des abgegebenen Stimmengewichts sagten Ja, das entspricht rund 3,73 Milliarden ADA. Trotzdem notiert ADA bei etwa 0,1826 Dollar, rund 4 Prozent unter dem Wert von vor einer Woche, bei einer Marktkapitalisierung von 6,67 Milliarden Dollar. Ein Programm, das die Liquidität im DeFi-Bereich mehr als verdoppeln soll, bewegt den Chart also nicht. Diese Cardano News zeigen Ihnen, warum das so ist und wohin Kapital stattdessen wandert.

Cardano News, 120 Millionen ADA für PRIME sind freigegeben

Die Abstimmung lief fast einen Monat auf der Blockchain und endete am 12. August. Laut The Crypto Basic stimmten 73,04 Prozent des Stimmengewichts zu, rund 3,73 Milliarden ADA, gegen 1,38 Milliarden ADA. Von 15,01 Milliarden vertretenen ADA beteiligten sich nur 5,11 Milliarden, während 9,90 Milliarden sich enthielten. Die Cardano Foundation stimmte zu und begründete das mit den Sicherungen im Programm, nicht mit der Summe.

PRIME läuft zwölf Monate und soll den im DeFi-Bereich hinterlegten Wert von rund 90 auf über 200 Millionen Dollar heben. An Stablecoins liegen auf der Kette nur etwa 45 Millionen Dollar. Die Mittel laufen nicht direkt an AlphaGrowth, sondern über Intersect. Rund 90 Millionen ADA stehen hinter einer dritten Freigabestufe, sodass die kurzfristige Belastung bei etwa 30 Millionen ADA bleibt.

Der Kurs zeigt sich unbeeindruckt und steht bei rund 0,1826 Dollar, bei 198,8 Millionen Dollar Handelsvolumen in 24 Stunden. Vom Rekordhoch bei 3,10 Dollar aus dem September 2021 fehlen ADA 94 Prozent. Am 9. August erfüllte ADA über die CME-Terminkontrakte laut TradingView die Sechsmonatsfrist der SEC, doch Grayscale hatte seinen Antrag zuvor zurückgezogen. Diese Cardano News beschreiben ein Netzwerk mit solider Technik, dessen Kurs auf einen Auslöser wartet, den es selbst nicht liefern kann.

Was Pepeto aufbaut, während Cardano auf seinen Auslöser wartet

Genau diesen Auslöser bringt ein anderer Einstieg bereits mit. Ein Vorverkauf zieht seit Wochen Kapital an, ganz ohne Börsennotierung und ohne dass die großen Kanäle darüber berichten. Das Fenster dafür ist offen, aber es ist nicht offen für immer. Pepeto setzt dort an, wo Kosten und Beweglichkeit über die Rendite entscheiden.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Handelsfunktion nimmt jeden Cent an Handelskosten aus der Rechnung heraus, sodass Kapital in voller Höhe im Handel ankommt, statt über Gebühren auszubluten. Weil die Cross-Chain-Brücke von Pepeto dieses Kapital über Blockchains hinweg liquide hält, strandet keine Position auf der falschen Kette, wenn sich die Bedingungen ändern. Beide Werkzeuge greifen zu einem System ineinander, in dem das Geld eines Händlers beweglich, geschützt und unversehrt bleibt, vom ersten Klick bis zum letzten Verkauf. Nichts davon ist geplant, es läuft bereits.

Das ist kein Zeitplan aus einem Weißbuch, denn die Werkzeuge arbeiten bereits während des Vorverkaufs. Die Wallets, die sie testen, sind der Grund, warum 10,38 Millionen Dollar zugeflossen sind, bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar pro Token. Dieses Geld kam herein, bevor irgendeine Börse einen Preis gestellt hat. Der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe erschaffen hat, führt das Team an der Seite eines früheren Binance-Fachmanns.

Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof jede Zeile des Vertrags kontrolliert und verifiziert hat, bevor er für Käufer öffnete. Wöchentliche Verbrennungen ziehen dauerhaft Angebot aus dem Umlauf, sodass jede neue Welle an Käufern auf weniger Token trifft. Die erwartete Binance-Notierung ist der Moment, in dem jeder Einstieg aus dem Vorverkauf auf den offenen Markt trifft. Die Wallets, die frühes PEPE für Bruchteile eines Cents erwischt haben, füllen hier bereits ihre Positionen. Bis dahin gilt der Preis dieser Runde, danach setzt ihn der Markt, ohne Rücksicht auf die, die gewartet haben.

Fazit

Cardano baut seine Technik weiter aus, während der Kurs steht. Genau dann wandert Kapital dorthin, wo der Einstieg noch nicht bepreist ist. Frühe PEPE-Wallets, die für fast nichts einstiegen, sahen Cent-Positionen zu einem Vermögen werden, das Depots sonst nie erreichen. Frühe DOGE-Einstiege machten aus Kleingeld Bestände, die ganze Lebensläufe umgeschrieben haben. Dasselbe Muster bildet sich bei Pepeto, wo funktionierende Werkzeuge und eine erwartete Binance-Notierung denselben Aufbau ergeben. Der Preis dieser Runde gilt nur, solange der Vorverkauf offen ist, danach entscheidet die Börse. Handeln Sie jetzt, oder lesen Sie diese Cardano News morgen als Geschichte der anderen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet das Programm PRIME für ADA?

PRIME setzt 120 Millionen ADA über zwölf Monate ein, um den im DeFi-Bereich hinterlegten Wert von rund 90 auf über 200 Millionen Dollar zu heben.

Ist Pepeto derzeit ein stärkerer Einstieg als ADA?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf mit funktionierenden Werkzeugen und einer erwarteten Binance-Notierung, also ein Fenster, das die festgefahrene Spanne von ADA so nicht bietet. Sämtliche Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.