Le 14 août/August 2026Global Health Clinics Ltd. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated share for nine (9) pre-consolidated shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 1,043,568 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on August 14, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Global Health Clinics Ltd. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour neuf (9) actions pré-consolidée.Par conséquent, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 1 043 568 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 14 août 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 17 août/August 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 17 août/August 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 20 août/August 2026Symbol/Symbole: MJRX.XNEW/NOUVEAU CUSIP: 37958W 40 0NEW/NOUVEAU ISIN: CA 37958W 40 0 2Old/Vieux CUSIP & ISIN: 37958W301/CA37958W3012If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.