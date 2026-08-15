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Die XRP Prognose steht so eng am Abgrund wie seit Monaten nicht. Der Kurs notiert am 12. August bei rund 1,02 Dollar, nachdem er am Vortag bis auf 0,9923 Dollar gefallen war. Der US-Senat brachte den CLARITY Act vor der Sommerpause nicht mehr durch, denn nur 51 der nötigen 60 Stimmen kamen zusammen. Damit fehlt dem Markt der wichtigste Auslöser dieses Sommers. Standard Chartered senkte im selben Zug das Kursziel von acht Dollar auf 2,80 Dollar. Bleibt die XRP Prognose bis September ohne Auslöser, oder liefert der August doch noch die Wende?

XRP Prognose nach dem Scheitern des CLARITY Act und dem Kursziel von 2,80 Dollar

Laut CoinGecko liegt XRP rund 5,1 Prozent tiefer als vor einer Woche. Der Gesamtmarkt gab im selben Zeitraum nur 0,8 Prozent nach, womit XRP klar hinterherhinkt. Die Tagesspanne reichte von 0,9923 bis 1,0257 Dollar, und das Jahrestief liegt exakt am unteren Rand dieser Spanne. Für die XRP Prognose zählt jetzt allein, ob ein Dollar hält. Das Handelsvolumen bleibt deutlich unter dem Niveau früherer Rallyphasen.

Den Ausschlag für die XRP Prognose gab die Politik. Eine erneute Abstimmung ist frühestens am 14. September möglich, womit dem Markt vier Wochen lang jeder Auslöser fehlt. Am 11. August rutschte XRP erstmals seit zwei Jahren unter einen Dollar. Unter der Oberfläche verlief die Bewegung zweigeteilt, denn laut CryptoNews kamen während des Rücksetzers 32 neue Adressen mit jeweils mindestens einer Million XRP hinzu. Große Halter kauften, während kleinere Anleger verkauften.

Für die kommenden Tage hängt die XRP Prognose an zwei Zahlen. Hält der Bereich um einen Dollar, gewinnt die Erholung an Substanz. Fällt er, rückt die Zone um 0,92 Dollar als nächste Unterstützung in den Blick. Selbst eine vollständige Rückkehr auf zwei Dollar bedeutet lediglich eine Verdopplung, und dafür veranschlagen Analysten Monate. Bei einer Bewertung von mehr als 60 Milliarden Dollar gibt die Rechnung kurzfristig einfach nicht mehr her. Kapital, das nicht bis September auf einen politischen Termin warten will, sucht den Teil des Marktes, in dem der Einstiegspreis noch nicht von einer Börse bestimmt wird.

Pepeto und die Rechnung, die XRP bis September nicht liefern kann

Wer der XRP Prognose bis zu einer Verdopplung folgt, rechnet in Monaten. Im Vorverkauf von Pepeto rechnen Anleger dagegen in Tagen, weil dort der Abstand zwischen Einstiegspreis und erstem Börsenkurs die eigentliche Rendite bildet. Dieser Unterschied ist struktureller Natur und nicht bloß spekulativ, denn das Projekt liefert bereits funktionierende Werkzeuge, noch bevor die Preisfindung überhaupt beginnt.

Im Zentrum steht eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine, die Handelskosten über alle angebundenen Ketten hinweg entfernt. Kapital, das zum Vorverkaufspreis eingestiegen ist, handelt damit ab dem ersten Tag an einer Börse ohne Gebühren. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt diese Bestände anschließend zwischen den Blockchains, sodass kein Halter innerhalb eines einzelnen Netzwerks festsitzt. Pepeto stellt der Wallet also alles bereit, was sie braucht, bevor ein Listing ihr überhaupt einen Preis gibt.

Genau dieser Werkzeugkasten hat einen ehemaligen Binance-Experten in das Entwicklerteam geholt und die Köpfe hinter dem originalen Pepe zu diesem Projekt geführt. Beim Thema Sicherheit verweist das Projekt auf SolidProof, weil dieses Audithaus den vollständigen Code einschließlich der Gesamtmenge von 420 Billionen Token abgenommen und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf startete. Am Ende steht ein erwartetes Binance-Listing, das jeden Eintrag aus dem Vorverkauf in eine Börsenposition verwandelt.

Öffnet dieses Listing, existiert nur noch ein einziger Preis, nämlich der Kurs an der Börse. Wallets, die sich bei 0,0000001887 Dollar positioniert haben, säßen dann genau auf jenem Abstand, den der Markt danach nicht mehr anbietet. Im Vorverkauf liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, was zeigt, wie viele Wallets diese Rechnung schon angestellt haben. Der Unterschied zur XRP Prognose liegt am Ende nicht in der Geschichte, sondern in der Größe. Was bei mehr als 60 Milliarden Dollar Bewertung Monate braucht, könnte sich am unteren Ende des Marktes an einem einzigen Handelstag entscheiden.

Fazit

Die XRP Prognose bestätigt, dass ein Dollar die entscheidende Linie ist, doch selbst optimistische Ziele rechnen in Monaten. Bei einer Marktbewertung jenseits von 60 Milliarden Dollar braucht jede Verdopplung enorm viel frisches Kapital. Pepeto verbindet dagegen ein erwartetes Binance-Listing, eine Prüfung durch SolidProof und die Köpfe hinter dem originalen Pepe. Genau dort entsteht der Abstand zwischen Vorverkauf und Börsenpreis, den ein großer Coin bei voller Bewertung nicht bieten kann. Der Vorverkauf schließt sich, und danach gilt nur noch der Kurs, den die Börse setzt. Wer jetzt handelt, sichert sich diesen Abstand, wer wartet, bezahlt ihn.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose zeigt XRP bei rund 1,02 Dollar, nur knapp über dem Jahrestief von 0,9923 Dollar. Hält die Marke von einem Dollar nicht, gilt 0,92 Dollar als nächste Unterstützung.

Was macht Pepeto für Anleger derzeit interessant?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine und eine Bridge, deren Code SolidProof vor dem Vorverkauf geprüft hat. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und ein Binance-Listing wird erwartet. Bislang sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.