Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden mit einer großen Anspannung erwartet. Die Aktie notiert trotz zurückliegender Korrektur noch immer auf einem exponierten Kursniveau. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an das Zahlenwerk für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Dass es einen Unterschied zwischen den öffentlichen Prognosen und den insgeheimen Erwartungen gibt, musste nun auch Applied Materials feststellen. Die starken Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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