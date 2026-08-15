Der deutsche Leitindex beendet eine herausfordernde Handelswoche mit einem furiosen Zwischensprint. Fast wären am gestrigen Freitag noch einmal neue Rekordhochs ausgebildet worden.Die letzten Handelstage hatten es in sich. Der DAX wurde mit eminent wichtigen US-Preisdaten konfrontiert. Zudem spielte die Quartalsberichtssaison eine große Rolle. Vor allem die US-Preisdaten machten dem deutschen Leitindex jedoch Beine. Sowohl die am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de