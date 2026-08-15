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XTB
15.08.2026 11:31 Uhr
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GOLD: Weiter Aufwärts mit geringerer Dynamik

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 34/2026

Der Goldpreis beendete die abgelaufene Handelswoche stark bei 4.375,10 US-Dollar und verzeichnete erneut einen Wochengewinn. Für Gold deutet aktuell die technische Gold Prognose für die Kalenderwoche 34/2026 auf eine bevorzugte Tendenz nach oben hin, wobei die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 - liegt.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

  • Aktueller Stand: Der Goldpreis ging bei 4.375,10 USD aus dem Handel und hielt sich damit über den Marken der Vorwoche. Fast 0,8% beträgt die Wochen-Performance.

  • Gold Prognose für die neue Handelswoche: Die übergeordnete Tendenz wird als seitwärts/aufwärts bewertet (60 - Bull-Szenario vs. 40 - Bear-Szenario).

  • Wichtige Chartmarken: Erste Widerstände zeigen sich bei 4.387,60 USD, während die Marke von 4.373,00 USD als erste Unterstützung fungiert.

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  • Aktuelle Gold Analyse am 15.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

  • Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

  • geschrieben von Jens Chrzanowski

GOLD Wochenausblick - Prognose fuer aktive CFD Daytrader am 15.08.2026 zum Goldpreis

?? Goldpreis Rückblick: (10.08.2026 - 14.08.2026)

Der Goldpreis notierte


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