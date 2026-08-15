Bei XRP wird es langsam ungemütlich. Der Kurs ist in den vergangenen Wochen immer weiter zurückgekommen und steht inzwischen wieder an der psychologisch wichtigen Marke von 1 US$. Damit notiert XRP so tief wie seit Ende 2024 nicht mehr. Das größere Problem dabei ist, dass auf dem Weg nach unten bereits mehrere Unterstützungen verloren gegangen sind und eine richtige Gegenbewegung bisher ausbleibt. XRP verliert eine Unterstützung nach der anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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