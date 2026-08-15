Der August könnte ein guter Monat für die Versamet Royalties-Aktie werden. Seit Monatsbeginn hat der Kurs des kanadischen Rohstoff-Royalties-Unternehmens bereits um über +12% zugelegt. Dürften sich Anleger nun bis Jahresende über weitere Kurssteigerungen freuen oder handelt es sich nur um ein Strohfeuer? Gute Perspektiven für Gold Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss man einen Blick auf die Entwicklung der wichtigsten Edelmetallpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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