Cisco übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen deutlich, doch HSBC senkt trotzdem das Kursziel und stuft die Aktie herunter. Grund ist nicht das Geschäft, sondern die inzwischen sportliche Bewertung. Cisco Systems hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, dennoch stuft die Investmentbank HSBC die Aktie von Buy auf Hold herab. Das Kursziel sinkt von 137 auf 120 US-Dollar. Grund ist nicht die operative Entwicklung, sondern die ambitionierte Bewertung. Die Aktie notierte zuletzt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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