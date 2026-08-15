Gold hat seine Erholung im August deutlich fortgesetzt und beendet die Woche bei 4.375,60 US-Dollar je Feinunze, umgerechnet rund 3.780,96 Euro. Gleichzeitig bewegen sich große Aktienindizes weiterhin nahe ihren Rekordständen. Die ungewöhnliche Kombination zeigt, dass Anleger derzeit auf weitere Kurschancen setzen, ihre Portfolios aber zugleich stärker gegen Inflation, Zinsunsicherheit und geopolitische Risiken absichern.Gold gewinnt in zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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