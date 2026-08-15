Nach einem Kursplus von mehr als 35 Prozent im laufenden Jahr traut die UBS der Kontoor-Aktie weitere 62 Prozent zu. Der Verkauf von Lee könnte dabei zum entscheidenden Kurstreiber werden. Die Aktie von Kontoor Brands hat sich in diesem Jahr bereits sehr gut entwickelt - laut UBS könnte die eigentliche Rallye jedoch erst beginnen. Die Investmentbank bestätigt ihre Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel von 131 auf 136 US-Dollar. Dies entspricht einem Potenzial von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de