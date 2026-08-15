Die Lage an der Straße von Hormus spitzt sich erneut zu. Nach einem weiteren Angriff auf ein von ADNOC betriebenes Schiff am Freitag summieren sich die Vorfälle mit Schiffen des Konzerns innerhalb einer Woche auf drei. Gleichzeitig haben Brent und WTI die Woche mit deutlichen Gewinnen beendet, wodurch die Gefahr eines erneuten Ölpreisschubs zum Wochenstart wächst.Brent steigt in einer Woche fast 6 Prozent Brent schloss am Freitag 1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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