© Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpaTausende Mittelständler suchen einen Nachfolger, viele finden keinen. Die Wuppertaler Industrieholding Gesco positioniert sich als dauerhafter Partner statt als Finanzinvestor und legt dabei operativ deutlich zu.Wer sein Familienunternehmen jahrzehntelang aufgebaut hat, sucht beim Verkauf selten den schnellen Deal. Genau hier setzt die Wuppertaler Industrieholding Gesco SE an: Mit einer langfristig angelegten Buy-and-Hold-Strategie hat sich das Unternehmen laut SMC-Research einen sehr guten Ruf als Partner für den Mittelstand bei Nachfolgeproblemen erarbeitet, ein Vertrauensvorschuss, der sich nach Einschätzung der Analysten auch in günstigeren Einkaufspreisen niederschlägt. Statt …
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