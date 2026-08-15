Die massenhafte Nutzung tragbarer Elektronik treibt den weltweiten Berg an Elektroschrott unweigerlich in die Höhe. Ein neues Konzept für Stromspeicher aus den USA verspricht nun einen Ausweg aus diesem Dilemma, indem es zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Der unaufhaltsame Verschleiß von Lithium-Ionen-Akkus in unzähligen Endgeräten stellt eine enorme Herausforderung für die heutige Kreislaufwirtschaft dar. Häufig sind die verschiedenen Schichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n