Ein seit Jahren fest verankerter Grundsatz der theoretischen Physik erweist sich als fehlerhaft. Jüngste Berechnungen zeigen, dass Vorgänge im frühen Kosmos gänzlich anders abliefen, als bislang in der Wissenschaft angenommen wurde. Ein Forschungsteam hat eine grundlegende Annahme über Dunkle Photonen widerlegt, die bisher als heiße Kandidaten für die Dunkle Materie gelten. Die Wissenschaftler Junwu Huang und Mohamad Shalaby vom Perimeter Institute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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