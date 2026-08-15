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Forward Industries hat 69 Millionen Dollar Verlust gemeldet, ausgelöst durch Abschreibungen auf einen eigenen Bestand von über 7,55 Millionen SOL. Auf dem Chart notiert SOL bei 75,30 Dollar und gibt den Ausbruch vom 12. August bereits wieder ab. Dabei liefern die Solana News dieser Woche eigentlich alles, worauf Anleger seit Monaten warten. MoneyGram öffnete am 11. August Bargeldauszahlungen in mehr als 170 Ländern, und rund 8,8 Millionen Dollar flossen in die ETFs. Trotzdem bleibt SOL 74 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293,31 Dollar. Wir zeigen, welche Marken jetzt entscheiden und warum das große Kapital trotzdem woanders einsteigt.

Solana News zwischen MoneyGram, ETF Zuflüssen und 69 Millionen Dollar Verlust

SOL handelt am 14. August bei rund 75,30 Dollar und fällt damit zurück in die Zone, aus der es gerade erst ausgebrochen war. Die 20 Tage Linie liegt bei 75,06 Dollar, die 50 Tage Linie bei 75,47 Dollar, wie CoinDCX ausweist. Erst über der 100 Tage Linie bei 78,28 Dollar wird aus der Erholung ein echter Trendwechsel.

MoneyGram verband am 11. August sein Bargeldnetz mit Solana, mit Einzahlungen in über 25 und Auszahlungen in mehr als 170 Ländern. Am 12. August folgte der Ausbruch aus einem fallenden Keil bei 75,94 Dollar, begleitet von etwa 8,8 Millionen Dollar an ETF Zuflüssen, wie CoinMarketCap dokumentiert. Am selben Tag fielen jedoch 28,83 Prozent des gestakten SOL wegen eines Routingfehlers aus. Aus der Bilanz kam die zweite unangenehme Zahl, denn Forward Industries schrieb 69 Millionen Dollar auf seinen eigenen Bestand ab.

Am 17. August folgt Agave v4.2 mit halbierten Slotzeiten und rund 90 Prozent niedrigeren Speicherkosten. Der Widerstand liegt trotzdem unverändert zwischen 78 und 80 Dollar, das Monatsziel von 80 Dollar bedeutet rund 6 Prozent. Bei 43,8 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede weitere Verdopplung sehr viel frisches Kapital.

Pepeto. Was die Solana News über den besseren Einstieg verraten

Sechs Prozent für eine Woche mit MoneyGram, ETF Zuflüssen und einem Netzwerk Upgrade, das ist die Rechnung bei 43,8 Milliarden Dollar. Deshalb sucht ein Teil des Marktes den Einstieg dort, wo noch gar kein Börsenkurs existiert. Eine einzige Woche Zögern trennt im Kryptomarkt einen sehr guten Einstieg von einem mittelmäßigen. Die Cross Chain Bridge von Pepeto ist genau für die Händler gebaut, die sich in dieser Woche entscheiden.

Sie verschiebt Werte zwischen den Blockchains, ohne dass Mittelsmänner bei jeder einzelnen Übertragung einen Teil davon abziehen. Die gebührenfreie Swap Engine darunter entfernt genau die Kosten, die an jeder anderen Börse still an der Rendite eines Händlers nagen. Das gesparte Kapital bleibt in der Position und wächst dort mit, statt Handel für Handel langsam abzufließen. Entwickelt wurde das Ganze von dem Mitgründer, der schon das ursprüngliche Pepe auf den Weg gebracht hat. Seine Beteiligung wurde bestätigt, bevor der erste Dollar überhaupt in den Vorverkauf floss.

Sicherheit liefert die Prüfung durch SolidProof, denn dort wurde der vollständige Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf für Käufer öffnete. Zugesagtes Kapital von 10,38 Millionen Dollar belegt das Interesse des Marktes an diesem Einstieg. Die fest begrenzten 420 Billionen Token sorgen dafür, dass die Rechnung mit jedem neuen Käufer enger wird. PepetoAI prüft dazu jede Position und vergibt vom Einstieg bis zum Ausstieg eine eigene Risikonote. Privatanleger erhalten damit eine Auswertung, für die institutionelle Handelsabteilungen sonst über Jahre Millionenbeträge investieren.

Der Vorverkauf nimmt weiterhin Einstiege zu 0,000000188 Dollar je Token an, bevor das erwartete Binance Listing diesen Preis endgültig und dauerhaft verändert. Dieses Fenster öffnet sich kein zweites Mal, sobald es einmal geschlossen ist.

Fazit

Die aktuellen Solana News belegen, dass die Technik funktioniert und die Nachfrage real ist. Nur bewegt sich der Kurs bei 43,8 Milliarden Dollar in sehr kleinen Schritten. Die großen Gewinne entstehen dort, wo der Markt erst nach dem Listing hinschaut, nicht beim Zuschauen, wie SOL Woche für Woche am selben Widerstand scheitert. Die Debatte um den SOL Kurs läuft noch Monate weiter, das Vorverkaufsfenster für das Projekt mit Meme Energie, echten Börsenwerkzeugen und dem Architekten des ursprünglichen Pepe jedoch nicht. Eine Stufe früher macht über ein ganzes Anlegerleben den Unterschied. Die Daten deuten auf außergewöhnliche Spannen für die Wallets, die handeln, solange es den Vorverkaufspreis noch gibt, und dieser Moment ist genau jetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der Solana Kurs im August 2026?

SOL notiert am 14. August bei 75,30 Dollar. Der Widerstand liegt zwischen 78 und 80 Dollar, Unterstützung bieten die 20 und 50 Tage Linien bei 75,06 und 75,47 Dollar.

Ist Pepeto derzeit die stärkere Gelegenheit als Solana?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf vor einem Binance Listing und damit eine Spanne, die SOL bei 43,8 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr erzeugt. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.