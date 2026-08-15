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DREO präsentiert auf der IFA 2026 neue Produkte und Technologien für die Raumluft sowie DREO Air Intelligence



15.08.2026 / 23:50 CET/CEST

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BERLIN, 15. August 2026 /PRNewswire/ -- DREO, eine weltweit tätige Smart-Home-Marke, gab heute ihre Teilnahme an der IFA 2026 in Berlin vom 4. bis 8. September unter dem Motto "AIR, Mastered" bekannt. Auf der Messe wird DREO seine neue Luftreiniger-Produktreihe mit dem neuesten Flaggschiffmodell an der Spitze vorstellen, einen Ausblick auf Heiztechnologien der nächsten Generation mit einer neuen adaptiven Luftstromtechnologie geben und DREO Air Intelligence präsentieren - das KI-gestützte System des Unternehmens für ein intelligenteres Raumluftmanagement. Besucher des DREO-Standes erwartet Folgendes: Die neue Air Purifier-Produktreihe wird vom neuesten Flaggschiffmodell von DREO angeführt und bietet modernste Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersive Benutzererlebnisse und vernetzte Smart-Funktionen.

wird vom neuesten Flaggschiffmodell von DREO angeführt und bietet modernste Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersive Benutzererlebnisse und vernetzte Smart-Funktionen. Heiztechnologien der nächsten Generation - hier wird eine Innovation im Bereich der adaptiven Luftströmung vorgestellt, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und Raumheizung wechselt und einen ersten Einblick in die kommenden Winter-Neuheiten von DREO bietet.

- hier wird eine Innovation im Bereich der adaptiven Luftströmung vorgestellt, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und Raumheizung wechselt und einen ersten Einblick in die kommenden Winter-Neuheiten von DREO bietet. DREO Air Intelligence - ein KI-gestütztes System, das die Erfassung von Umgebungsbedingungen, intelligente Entscheidungsprozesse und die koordinierte Gerätesteuerung kombiniert, um ein intelligenteres Raumluftmanagement zu ermöglichen. "Umfassendes Wohlbefinden zu Hause lässt sich nicht durch ein einziges Produkt erreichen. Sie erleben es durch die Luft um sich herum", sagte Olivia Xu, Chief Marketing Officer bei DREO, gegenüber. "Für uns ging es bei 'AIR, Mastered' nie nur um einen stärkeren Luftstrom, schnelleres Heizen oder eine bessere Luftreinigung. Es geht darum, die Luft selbst intelligenter für die Menschen nutzbar zu machen. Auf der IFA präsentieren wir neue Luftprodukte, bahnbrechende Heiztechnologien und DREO Air Intelligence, um zu zeigen, wie Luft das Zuhause besser verstehen, sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen und ein intelligenteres Alltagserlebnis schaffen kann." Der neue Air Purifier und die Heiztechnologien von DREO sind darauf ausgelegt, die Luftströmung im gesamten Zuhause gezielt zu steuern. DREO Air Intelligence überträgt diesen Ansatz auf vernetzte Geräte und koordiniert Luftreinigung, Heizung und künftige Produkte auf Grundlage der in Echtzeit erfassten Bedingungen im Haushalt. Neben der Präsentation seiner Produkte und Technologien wird DREO auch auf der IFA Dream Stage an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness" ("Wie Luft, Vernetzung und Intelligenz die letzte Hürde zu mehr Wohlbefinden zu Hause überwinden") teilnehmen. Die Veranstaltung wird von Anna Heim von TechCrunch moderiert. Zu den Rednern gehören Tobin Richardson, Präsident und CEO der Connectivity Standards Alliance, sowie führende Branchenvertreter aus den Bereichen Smart Home, vernetzte Gesundheit und Raumluftmanagement. In der Diskussion wird erörtert, wie KI, Vernetzung und Raumluftmanagement über einfache Automatisierung hinausgehen und dazu beitragen können, das Wohlbefinden zu Hause im Alltag besser auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen und spürbar zu verbessern. Besuchen Sie vom 4. bis 8. September den DREO-Stand in Halle 9, Stand 130 der Messe Berlin und nehmen Sie am Freitag, 4. September 2026, von 12:45 bis 13:15 Uhr MESZ, an der Podiumsdiskussion auf der Dream Stage in Halle 25 der Messe Berlin teil. Bitte klicken Sie hier , um sich für die IFA-Podiumsdiskussion von DREO anzumelden. Weitere Informationen und Pressematerialien finden Sie hier . INFORMATIONEN ZU DREO DREO, ein Pionier im Bereich Smart-Home-Technologie, der mit Innovation und elegantem Design den Komfort im Alltag verändert, setzt immer wieder neue Maßstäbe für modernes Wohnen. DREO hat sich auf Lösungen für den Raumluftkomfort und intelligente Küchenlösungen spezialisiert und das Vertrauen von über 30 Millionen Nutzern gewonnen. DREO ist die führende Marke für Turmventilatoren bei Amazon in den USA, Großbritannien und Deutschland sowie für Heizgeräte bei Amazon in den USA und Großbritannien. Die Produkte von DREO sind für ihre außergewöhnliche Leistung, Energieeffizienz und nahtlose Smart-Home-Integration bekannt und bieten Haushalten weltweit Komfort und Nachhaltigkeit. Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/DREOHome Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/dreoofficial_uk/ Folgen Sie uns auf TikTok: https://www.tiktok.com/@DREOhome View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dreo-prasentiert-auf-der-ifa-2026-neue-produkte-und-technologien-fur-die-raumluft-sowie-dreo-air-intelligence-302852322.html



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