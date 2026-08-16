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Die US Börsenaufsicht hat ihre für den 14. August angesetzte Sitzung zur Krypto Regulierung wenige Stunden vor Beginn abgesagt. Übrig blieb ein Hinweis auf einen Terminkonflikt, ein neues Datum gibt es nicht. Die Dogecoin News des Tages treffen damit auf einen Kurs, der ohnehin unter Druck steht. DOGE notiert bei 0,0699 Dollar und damit rund zwölf Prozent unter dem Julihoch von 0,079 Dollar. Große Wallets bauen ihre Bestände trotzdem weiter aus und kontrollieren inzwischen mehr als zwölf Prozent des Umlaufs. Fonds mit Bezug zu DOGE meldeten zuletzt Abflüsse von 564.840 Dollar. Dieser Artikel zeigt die Marken, die den Kurs jetzt bestimmen, und welches Projekt viele Anleger als frühere Alternative diskutieren.

Dogecoin News zwischen Walkäufen und dem abgesagten Termin der Börsenaufsicht

Der Termin galt als erster formaler Schritt zu klaren Regeln. Laut CoinGabbar zog die Börsenaufsicht ihre für zehn Uhr Ortszeit angesetzte Sitzung wenige Stunden vor Beginn zurück. Ein Sprecher betonte, dass die Kommission klare Regeln weiterhin unterstützt und den Termin nachholen will. Einige Analysten vermuten, dass der Senat vor seiner eigenen Abstimmung am 15. September Platz bekommen soll. Der breite Markt reagierte kaum, und genau das macht die Lage dieser Woche interessant.

Laut Coinbase notiert DOGE bei 0,0699 Dollar, rund zwölf Prozent unter dem Julihoch von 0,079 Dollar. Laut Invezz halten Wallets mit 10 bis 100 Millionen DOGE inzwischen 12,18 Prozent des Umlaufs, nach 11,86 Prozent am Samstag zuvor. Das offene Interesse am Terminmarkt fiel binnen 24 Stunden um 1,2 Prozent auf 1,19 Milliarden Dollar.

Über dem Dogecoin Kurs stapeln sich die Hürden, zuerst 0,072 Dollar, dann der 50 Tage Durchschnitt bei 0,074 Dollar und danach 0,081 Dollar. Nach unten stützt das untere Band bei 0,068 Dollar, ein Tagesschluss darunter würde die Erholung beenden. Selbst der Weg von 0,07 auf 0,10 Dollar wäre ein Plus von rund 43 Prozent für einen Coin, der seinen Entdeckungsmoment längst hinter sich hat.

Pepeto, das Projekt hinter der Frage, die die Dogecoin News offen lassen

43 Prozent sind bei DOGE die Decke, nicht der Startpunkt. Die Frage, wo im Zyklus eine Bewertung noch ganz am Anfang steht, beantwortet dieser Chart nicht mehr. Eine neue Kryptowährung mit 10,38 Millionen Dollar an eingezahltem Kapital und echten Börsenwerkzeugen unter dem Token. Das ist Pepeto zu 0,000000188 Dollar. Der Vorverkauf überschritt diese Marke in einem Tempo, das zeigt, dass die Insider die Rechnung bereits gemacht haben.

Der Risikoprüfer PepetoAI bewertet jeden Trade, bevor Kapital bewegt wird, und misst die Belastung vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass der Händler das Risiko sieht, bevor der Chart es zeigt. Der geprüfte Trade läuft anschließend über die Cross Chain Bridge, die Token ohne Kosten zwischen Blockchains bewegt. Das Risiko ist sichtbar, die Ausführung kostet nichts, und die volle Position bleibt von einer Kette zur nächsten unverändert.

420 Billionen Token bilden den Bestand, den die Prüfung von SolidProof unverrückbar macht. Schutz bietet dabei die Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Quellcode abgenommen hat, bevor die erste Runde begann. An der Spitze steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin geschaffen hat. Er steuert das Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance Spezialisten im Team auf das erwartete Binance Listing zu.

Jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, weil die Rechnung zu diesem Preis jene Art ist, nach der Händler ganze Zyklen suchen und die sie fast nie finden. Pepeto zieht deshalb viel frühes Kapital an, weil der Einstieg im Vorverkauf weit unter dem erwarteten Wert zur Börsennotierung liegt. Wer den Vorverkauf von Pepeto live sehen möchte, sieht dort die Einstiege in Echtzeit steigen, Runde für Runde, und jede davon nimmt den aktuellen Preis vom Tisch.

Fazit

Die Frage, die jeder Zyklus stellt, lautet, wohin das frühe Kapital geht, bevor die Masse folgt. Die Dogecoin News erinnern an den Weg von 0,007 Dollar bis zu 90 Milliarden Dollar Marktwert. Es war der Einstieg, der aus 500 Dollar eine Anzahlung und aus 5.000 Dollar ein völlig anderes Leben machte. Dasselbe virale Muster bildet sich im Vorverkauf von Pepeto, diesmal mit gebührenfreien Börsenwerkzeugen, einem Risikoprüfer mit künstlicher Intelligenz und einem näher rückenden Binance Listing. Das Fenster schließt sich Runde für Runde, und daran erinnern sich am Ende nur die, die es gesehen und trotzdem nicht gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum hat die SEC ihre Krypto Sitzung abgesagt?

Die Behörde nannte einen unvorhergesehenen Terminkonflikt und setzte kein neues Datum an. DOGE notiert seither bei 0,0699 Dollar.

Warum gilt Pepeto als starker Vorverkauf im Jahr 2026?

Pepeto führt bei der Zugkraft im Vorverkauf mit 10,38 Millionen Dollar, gebührenfreien Werkzeugen und einem näher rückenden Binance Listing. Details dazu bietet die offizielle Pepeto-Website.