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Ripple hat am 13. August 50 Millionen XRP im Wert von rund 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Wallet geschickt. Einen Tag später sagte die amerikanische Börsenaufsicht ihre Sitzung zur geplanten Krypto Verordnung kurzfristig ab. Wartet der Markt auf einen Auslöser, der in diesem Sommer schlicht nicht kommt? Der Kurs hält sich bei rund einem Dollar, mit einem Tagestief von 0,998 und einem Tageshoch von 1,013 Dollar. Dieser Artikel fasst die wichtigsten XRP News der vergangenen 24 Stunden zusammen und erklärt, warum ein Teil des Kapitals längst nicht mehr auf Washington schaut.

XRP News, abgesagte Abstimmung und eine Wallet, die niemand kennt

Die Börsenaufsicht SEC strich ihre für den 14. August angesetzte offene Sitzung einen Tag vor dem Termin. Auf der Tagesordnung stand die Frage, ob die Behörde erstmals eigene Regeln für Krypto Angebote vorschlägt. Als Begründung nannte sie einen unvorhergesehenen Terminkonflikt, einen neuen Termin gab sie nicht bekannt, wie crypto.news berichtet. Der CLARITY Act liegt weiter im Senat und steht dort erst am 15. September wieder auf dem Plan.

Parallel dazu bewegte Ripple am 13. August 50 Millionen XRP an eine unbekannte Adresse, eine Million davon ging weiter an Binance. Die wöchentlichen Zuflüsse in die amerikanischen Spot Fonds brachen laut CoinMarketCap um 93 Prozent ein, von 14,86 auf 1,01 Millionen Dollar. An drei Handelstagen floss überhaupt nichts.

Große Wallets kauften dagegen weiter und legten binnen eines Tages weitere 72 Millionen XRP nach. Ihre Bestände liegen inzwischen bei 12,18 Milliarden Token, wie Daten von Santiment zeigen. Institutionelles Geld wartet, private Großadressen sammeln ein, und bei einer Bewertung von etwa 63 Milliarden Dollar braucht ein Ausbruch enorme Summen an frischem Kapital. Deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, deren Zeitplan nicht in einem Ausschuss festgelegt wird.

Pepeto, der Vorverkauf, der seinen eigenen Zeitplan schreibt

Genau dort, wo XRP auf den nächsten Termin wartet, setzt ein anderer Teil des Marktes bereits um. Kapital fließt in Projekte, deren Werkzeuge schon laufen, statt auf Genehmigungen zu warten. Ein Vorverkauf steht dabei seit Wochen im Mittelpunkt.

Aufgebaut von einem früheren Binance Fachmann, hat Pepeto mehr als 10,38 Millionen Dollar gesichert, während fast alles andere im Markt verlor. Jede Runde schloss früher als geplant, weil die Werkzeuge hinter dem Token bereits arbeiten.

Der Handelsplatz läuft über PepetoSwap, wo jeder Tausch ohne Gebühren abläuft, und allein das zieht Händler von Plattformen weg, die bei jeder Bewegung mitverdienen. Die Ersparnis summiert sich täglich, aus einer Funktion wird eine Gewohnheit, und jeder erneute Besuch bringt Volumen, das die Börse wachsen lässt. Die Wallets, die nicht länger warten wollen, fließen seit Wochen in diesen Vorverkauf, der Stufe um Stufe in hohem Tempo räumt.

Eine Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass Händler Token zu geringen Kosten zwischen drei Netzwerken verschieben. Ein Risikoprüfer meldet Gefahren in Verträgen, bevor ein Handel ausgeführt wird, und erkennt Probleme, für die eine manuelle Prüfung Stunden brauchen würde. Die Grundlage dafür ist abgesichert, denn SolidProof hat den kompletten Code geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Der Tokenpreis von 0,000000188 Dollar liegt so deutlich unter dem Niveau, das eine erwartete Notierung an Binance eröffnen dürfte, dass erfahrene Wallets diese Rechnung längst gemacht haben.

Im vergangenen Zyklus entstand erhebliches Renditepotenzial bei Einstiegen, an die zu Beginn kaum jemand glaubte. Wer diese Phase verpasste, kennt das Gefühl, das danach bleibt. Eine mögliche Grenze von 5.000 Dollar pro Wallet steht im Raum, damit die verbleibende Menge breit verteilt bleibt. Das Renditepotenzial auf diesem Niveau verengt sich damit von zwei Seiten gleichzeitig.

Fazit

Diese Woche zeigt einen Markt, der auf Entscheidungen wartet, die immer wieder verschoben werden. Pepeto, aufgebaut von einem früheren Binance Fachmann, mit laufendem Handelsplatz und erwarteter Notierung, gilt vielen als die deutlichste zweite Gelegenheit seit dem letzten Zyklus. Mehr als 10,38 Millionen Dollar gesichert, während XRP Monat für Monat Boden verliert, ist ein Beleg, der keine Abstimmung im Senat braucht. Das Renditepotenzial des letzten Zyklus entstand durch einen Einstieg vor dem Tag der Notierung. Wer diese Runde vorbeiziehen lässt, verzichtet auf das Potenzial, das der aktuelle Vorverkaufspreis bietet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die aktuellen XRP News?

Die abgesagte SEC Sitzung vom 14. August und der Transfer von 50 Millionen XRP durch Ripple. Die Zuflüsse in die Spot Fonds fielen um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar.

Was bietet Pepeto, das XRP fehlt?

Eine gebührenfreie Tauschfunktion, eine Brücke zwischen mehreren Netzwerken und einen Risikoprüfer, alles geprüft von SolidProof. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.