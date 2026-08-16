Tron Kurs August 2026: Eine Milliarde neue Stablecoins, doch der TRX Preis bleibt bei 0,33 Dollar

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Das TRON Netzwerk hat in einer einzigen Woche Stablecoins im Wert von einer Milliarde Dollar aufgenommen und damit zehnmal mehr als jede andere Blockchain. Der Tron Kurs reagiert darauf kaum und notiert weiter bei rund 0,33 Dollar. Fast die Hälfte aller im Umlauf befindlichen USDT liegt inzwischen auf TRON. Trotzdem liegt TRX noch rund 23 Prozent unter seinem Höchststand von Dezember 2024. Diese Lücke zwischen Netzwerknutzung und Preis ist die eigentliche Geschichte. Denn ein Layer One mit 31 Milliarden Dollar Bewertung stößt an Grenzen, die ein Projekt vor seinem ersten Listing nicht kennt.

Tron Kurs unter Druck: Eine Milliarde neue Stablecoins, doch TRX bewegt sich kaum

Der Tron Kurs notiert am 14. August 2026 bei 0,3323 Dollar und damit 0,5 Prozent unter dem Vortag. Das TRX Volumen fiel auf rund 285 Millionen Dollar und lag 16 Prozent unter dem Vortag. Der eigentliche Treiber liegt außerhalb des Charts, denn laut AMBCrypto legte die Stablecoin Bewertung auf TRON binnen einer Woche um eine Milliarde Dollar zu. Das war mehr als das Zehnfache jeder anderen Kette, denn BNB Chain kam auf 85 Millionen Dollar. Rund 49,35 Prozent aller ausgegebenen USDT liegen inzwischen auf TRON.

Laut CoinGecko nahm das Netzwerk in 24 Stunden über 7,7 Millionen Dollar an Gebühren ein. Dazu hält Tron Inc. über 691 Millionen TRX in der eigenen Bilanz, und seit dieser Woche läuft TRON auf Fireblocks Flow mit mehr als 2.400 institutionellen Kunden. Analysten erwarten für TRX zum Sommerende rund 0,345 Dollar, wobei 0,354 Dollar als realistisches Monatshoch gilt. Das sind vom aktuellen Niveau aus rund sieben Prozent. Bei 31,5 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung enorme Summen an frischem Kapital, und genau daran scheitert die Rendite.

Warum Pepeto neben dem Tron Kurs so viel Aufmerksamkeit bekommt

Eine Milliarde neue Stablecoins in einer Woche, und am Ende stehen sieben Prozent Kurspotenzial. Das ist die Rechnung, die jedes Netzwerk mit 31,5 Milliarden Dollar Bewertung aufmacht. Wer mehr will, muss dort suchen, wo die erste Börse noch bevorsteht.

Die meisten Meme Coin Vorverkäufe starten mit nichts als einem Kürzel und einer Seite in den sozialen Medien. Pepeto hatte dagegen funktionierende Produkte fertig, bevor der erste Dollar hereinkam. Ein Pepe Mitgründer entwickelte das Projekt mit einer vollwertigen Börse namens PepetoSwap, die bei jedem einzelnen Tausch null Handelsgebühren berechnet. Dazu kommen eine Cross Chain Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana kostenlos verbindet, sowie ein Risikoprüfer, der Smart Contracts scannt, bevor ein Käufer Geld hineingibt.

Bis heute liegen über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf, bei einem Einstiegskurs von 0,000000188 Dollar. Diese Zahl wächst täglich weiter, weil die Produkte bereits laufen und jeder Käufer sie selbst überprüfen kann. Der Token arbeitet mit einer Gesamtmenge von 420 Billionen Einheiten. Sicherheit kommt hier von SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Code untersucht und bestätigt, ehe der Vorverkauf startete.

Der Tron Kurs mag den Widerstand in diesem Jahr überwinden. Ein Vorverkauf mit sechs Nullen und einem erwarteten Binance Listing öffnet jedoch einen Abstand zwischen Einstieg und möglichem Ergebnis, den kein großer Coin derzeit bieten kann. Die Projektseite zeigt jedes Produkt live und geprüft. Die Wallets in diesem Vorverkauf haben sich Börse und Bridge angesehen und dann entschieden, dass dieser Einstieg nach dem Listing sehr anders aussehen wird. Ein Besuch bei Pepeto zeigt neuen Käufern genau, wofür das Geld steht, und dieses Fenster schließt sich mit jedem Tag ein Stück weiter.

Fazit

Der Tron Kurs zeigt ein Netzwerk, das funktioniert, doch der Preis bewegt sich in kleinen Schritten. Genau dieser Unterschied erklärt, warum viele Anleger derzeit eine Stufe früher einsteigen wollen. Frühe Bitcoin Käufer machten aus wenigen tausend Dollar ein Vermögen und hätten heute gern mehr gekauft. Die Erholung bei TRX zeigt Stärke, doch der Unterschied entsteht beim Einstieg vor dem Listing und nicht beim Kauf eines Top Ten Tokens. Die Wallets, die Pepeto jetzt kaufen, sitzen bereits auf ihrer Position, wenn das erwartete Binance Listing kommt. Diesen Vorverkauf zu verpassen, könnte sich später als die teuerste Entscheidung dieses Zyklus anfühlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie entwickelt sich der Tron Kurs 2026 weiter?

Analysten erwarten für TRX zum Sommerende rund 0,345 Dollar, mit 0,354 Dollar als Monatshoch. Die starke Stablecoin Nutzung stützt TRON, wirkt sich bisher aber kaum auf den Preis aus.

Warum bekommt Pepeto Aufmerksamkeit, während der Tron Kurs flach bleibt?

Pepeto bietet einen Vorverkaufseinstieg mit funktionierenden Produkten und einem erwarteten Binance Listing. Der Vorverkauf steht bei über 10,38 Millionen Dollar und ist auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.