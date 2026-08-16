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Am Abend des 13. August verschob Ripple 50 Millionen XRP im Wert von rund 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Wallet. Einen Tag später steht der XRP Kurs bei etwa 1,00 Dollar und damit fast ein Prozent tiefer. Die Marke von einem Dollar hält seit 632 Tagen in Folge, doch der Druck auf diese Zone nimmt spürbar zu. Die wöchentlichen ETF Zuflüsse sind um 93 Prozent eingebrochen, während große Wallets mehr als 380 Millionen Token aufgenommen haben. Diese beiden Signale zeigen in verschiedene Richtungen. Dieser Artikel zeigt die Marken und den Termin, der über den Rest des Jahres entscheidet.

XRP Kurs verteidigt die Dollarmarke, während die ETF Zuflüsse einbrechen

XRP handelte am 14. August bei rund 1,01 Dollar, ein Minus von knapp einem Prozent, bei 62,74 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Technisch liegt der Kurs unter allen wichtigen Durchschnitten, die EMA20 bei 1,04 Dollar und die EMA50 bei 1,09 Dollar. Der Tages RSI steht bei 35,86, der Angst und Gier Index bei 29, wie The Cryptonomist berichtet.

Die Nettozuflüsse in die Spot ETFs fielen bis zum 8. August von 14,86 auf 1,01 Millionen Dollar, ein Rückgang von 93 Prozent, wie crypto.news berichtet. Gleichzeitig nahmen große Wallets am 11. August mehr als 380 Millionen Token auf, und Ripple verschob 50 Millionen XRP an eine unbekannte Adresse. Der Markt wartet auf die Abstimmung über den CLARITY Act, verschoben auf Mitte September. Bis dahin entscheidet die Zone zwischen 0,99 und 1,04 Dollar über die Richtung des XRP Kurses. Selbst ein Rückgewinn der EMA20 bringt bei 63 Milliarden Dollar Bewertung nur einen einstelligen Prozentgewinn, und genau deshalb schauen viele Anleger auf Einstiege, bei denen der Preis noch feststeht.

Pepeto sammelt Kapital, während der XRP Kurs auf einen Auslöser wartet

Bei XRP hängt alles an einem Termin im September, auf den niemand Einfluss hat. Ein Vorverkauf funktioniert anders, denn dort steht der Preis fest und der Handelsstart liegt noch vor dem Einstieg. Genau dieser Unterschied lenkt gerade Kapital zu Pepeto.

Der Vorverkauf von Pepeto hat seit dem Start mehr als 10,38 Millionen Dollar gesichert, und jede Stufe füllt sich schneller als die vorherige. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe hebt diese Zahl an, sodass die Wallets von heute den günstigsten verfügbaren Kurs sichern. Tausende Adressen haben bereits Kapital gebunden, und diese frühe Nachfrage spricht für einen starken Start, wenn die erwartete Notierung bei Binance kommt.

Aufgebaut hat das Projekt ein ehemaliger Fachmann von Binance, die Gesamtmenge beträgt 420 Billionen Token, und der Vorverkauf gilt als geschützt, weil SolidProof den vollständigen Code untersucht und freigegeben hat, bevor die erste Stufe startete. Die auffälligsten Bestandteile sind die Brücke zwischen den Ketten und der Risikoprüfer. Die Brücke erlaubt es Haltern, Token ohne Zusatzkosten zwischen verschiedenen Ketten zu bewegen, und beseitigt damit die Hürde, die die meisten Vorverkaufstoken auf ein einziges Netzwerk festlegt. Der Risikoprüfer gibt Händlern eine Möglichkeit, einen Token zu prüfen, bevor sie Geld einsetzen, und solche Werkzeuge tauchen in der Vorverkaufsphase selten auf.

Zusammen trennen diese Produkte Pepeto von Projekten, die Geld einsammeln und nichts liefern. Ohne Handel an einer Börse hat Pepeto 10,38 Millionen Dollar erreicht und liegt damit vor dem Stand, den viele gelistete Coins zum Start hatten. Auf der Seite von Pepeto finden Sie jede Stufe und den Countdown bis zur nächsten Preiserhöhung. Die Stufen sichern späteren Käufern dauerhaft höhere Preise. Wer diesen Markt lange genug verfolgt, kennt den Unterschied zwischen dem Hinterherlaufen hinter einem Chart und der Wahl eines Preises, bevor der Handel überhaupt beginnt.

Fazit

Ein Sprung von 1,00 auf 1,10 Dollar bringt beim XRP Kurs zehn Prozent, mehr gibt eine Bewertung von 63 Milliarden Dollar kurzfristig nicht her. Pepeto bietet einen Einstieg, bei dem der Preis feststeht, die Werkzeuge gebaut sind und die Notierung bevorsteht. Die letzte Stufe des Vorverkaufs war früher ausverkauft als geplant, und die aktuelle füllt sich, während die Seite lädt. Wer jetzt einsteigt, ist bei der erwarteten Notierung positioniert, statt von außen zuzusehen. Bei Pepeto ist die laufende Stufe einsehbar, und der Vorverkauf bindet die Nachfrage, nach der Leser jeden Zyklus suchen. Der Vorverkauf füllt sich gerade jetzt, und jede Stunde bringt den Handelsstart näher, dessen Preis niemand verhandeln kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was passiert gerade mit dem XRP Kurs?

XRP hält bei rund 1,00 Dollar, nachdem die wöchentlichen ETF Zuflüsse um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar gefallen sind. Die Abstimmung über den CLARITY Act steht Mitte September an.

Warum gewinnt Pepeto in dieser Marktphase an Aufmerksamkeit?

Pepeto verfügt über eine Brücke zwischen den Ketten und einen Risikoprüfer, und der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar gesichert, bevor eine Notierung erfolgt ist. Die laufende Stufe steht auf der offiziellen Pepeto-Website.