Shiba Inu News im August 2026, warum reagiert der Kurs trotz Burn-Sprung von 618 Prozent nicht?

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Innerhalb von 24 Stunden hat das Netzwerk 11,35 Millionen SHIB dauerhaft aus dem Umlauf genommen, die Burn-Rate sprang dabei um 618 Prozent auf den höchsten Wert seit dem 27. Juli. Trotzdem notiert der Token weiter bei rund 0,0000044 Dollar und liegt im August klar im Minus. Genau dieser Widerspruch bestimmt die aktuellen Shiba Inu News, denn die verbrannte Menge klingt groß, entspricht aber nur einem Gegenwert von wenigen Tausend Dollar. Dazu warnte das Projekt vor einem möglichen fremden Zugriff auf seinen offiziellen X-Account. Was die Zahlen für den Kurs wirklich bedeuten, zeigt der Blick auf den Chart.

Shiba Inu News, 11,35 Millionen verbrannte Token treffen auf einen Kurs ohne Reaktion

Laut COINOTAG stieg die Burn-Rate innerhalb von 24 Stunden um 618 Prozent, dabei verschwanden 11,35 Millionen SHIB endgültig aus dem Umlauf. Über 30 Tage summieren sich die Verbrennungen auf 3,35 Milliarden SHIB, deren Gegenwert allerdings bei nur etwa 17.000 Dollar liegt. Bei einem Umlauf im Bereich von Hunderten Billionen Token verändert das die Knappheit praktisch nicht, und der Kurs bestätigt das bei rund 0,0000044 Dollar.

Laut Coin Gabbar steckt SHIB im Vier-Stunden-Chart weiter in einem fallenden Kanal und notiert in dessen unterer Hälfte. Die Liquidationen der vergangenen 24 Stunden lagen bei 19.360 Dollar, davon 17.960 Dollar auf Long-Positionen. Das Handelsvolumen erreichte etwa 48 Millionen Dollar, wovon die Börse OKX allein rund 10,12 Millionen stellte. Für einen Trendwechsel fehlt damit weiter der Auslöser, den auch eine hohe Burn-Rate allein nicht liefert. Ein Token dieser Größe braucht Kapital in ganz anderen Dimensionen.

Was Pepeto liefert, während SHIB weiter auf sein Kapital wartet

11,35 Millionen verbrannte Token bewegen einen Kurs nicht, wenn Hunderte Billionen im Umlauf sind. Genau diese Rechnung schickt Händler dorthin, wo die Menge klein und das Ereignis nah ist. Während der Meme-Sektor seinen schwächsten Monat erlebt und SHIB auf Zyklustiefs sitzt, kehren sie immer wieder zu Pepeto zurück.

Die Gründe stehen in den Zahlen. Der Pepe-Mitgründer baute das Projekt auf derselben Token-Struktur auf, die den ursprünglichen PEPE auf 11 Milliarden Dollar trug. Der Vorverkauf sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Einstiegskurs von 0,000000188 Dollar ein, während die meisten Altcoins seitwärts liefen. Das Team stellte drei funktionierende Produkte fertig, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete.

Der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis erklärt den Blick der Gemeinschaft auf die erwartete Binance-Listung. Alle diese Schritte zeigen auf eine breite Nutzung durch echte Produkte zu einem Preis, der mit dem Börsenstart verschwindet. Die Wallets, die während extremer Angst einsteigen, setzen auf Struktur statt auf Aufmerksamkeit, und der Kapitalfluss in den Vorverkauf bestätigt diese Haltung.

PepetoSwap ist eine gebührenfreie Börse, die jene Handelskosten entfernt, die an jeder Meme-Coin-Position nagen, sodass Käufer mehr von jeder Bewegung behalten. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains, ohne Gebühren an Dritte und ohne Vertrauen in einen Vermittler. Weil Händler nach Werkzeugen suchen, die Gewinne schützen statt sie aufzuzehren, gewinnt diese Kombination täglich an Bedeutung.

Sicher ist der Einstieg deshalb, weil SolidProof den kompletten Quellcode untersucht und abgenommen hat, ehe jemand Kapital einzahlen konnte. Das Fenster vor der Listung schließt sich endgültig, sobald der Handel beginnt, und niemand baut danach dieselbe Position auf. Der laufende Zähler rückt diesem Ende näher, und das Tempo der Einstiege nimmt selbst in dieser Angstphase weiter zu.

Fazit

Die verbrannten Token ändern nichts daran, dass Shiba Inu Kapital in ganz anderen Größenordnungen braucht. SHIB trägt eine große Gemeinschaft und erholt sich mit dem nächsten Zyklus wahrscheinlich wieder, doch der Mitgründer, der PEPE ohne jedes Produkt auf 11 Milliarden Dollar brachte, hat die Rechnung bereits vorgeführt. Dasselbe mit einer funktionierenden Börse im Rücken zu wiederholen, ist ein Muster, das für jede Wallet vor der Listung spricht. Pepeto nähert sich der erwarteten Binance-Listung mit drei fertigen Produkten. Wer jetzt in den Vorverkauf geht, kauft zu einem Kurs, den der Handelsstart dauerhaft beendet, und dieses Fenster öffnet sich in diesem Zyklus kein zweites Mal.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt der SHIB Kurs trotz der hohen Burn-Rate nicht?

Die 11,35 Millionen verbrannten SHIB entsprechen nur rund 17.000 Dollar und damit einem Bruchteil des Umlaufs. Der Kurs bleibt deshalb bei etwa 0,0000044 Dollar und im Vier-Stunden-Chart in einem fallenden Kanal.

Was bietet Pepeto?

Pepeto verbindet eine Börse ohne Handelsgebühren mit einer Bridge zwischen Blockchains und einer erwarteten Listung bei Binance, gestützt vom Pepe-Mitgründer. Drei Produkte liefen bereits vor dem Start, eingezahlt sind über 10,38 Millionen Dollar, und die laufenden Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.