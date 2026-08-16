XRP Prognose bei 1,01 Dollar nach Einbruch der ETF-Zuflüsse um 93 Prozent

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose steht an einer Linie, die den gesamten Jahresverlauf entscheidet. XRP notiert bei rund 1,01 Dollar und verteidigt damit die Marke von 1,00 Dollar, die 2026 als einzige Unterstützung gehalten hat. In der Woche zum 8. August fielen die Nettozuflüsse in die US-Spot-ETFs auf 1,01 Millionen Dollar, ein Rückgang von 93 Prozent. Gleichzeitig sammeln Wale täglich mehr als 10 Millionen XRP ein. Institutionelles Geld zieht sich zurück, große Adressen kaufen. Für die XRP Prognose war diese Schere seit dem Börsenstart der Fonds nie so weit geöffnet. Wer von beiden hat recht?

XRP Prognose zwischen 1,00 Dollar und der Marke von 1,05 Dollar

XRP kämpft seit dem 6. August unter der gebrochenen Marke von 1,05 Dollar. Laut Cryptonews notiert der Token bei rund 1,01 Dollar und liegt damit über 24 Stunden leicht im Minus. Die Marke von 1,00 Dollar ist in diesem Jahr die einzige Zone geblieben, die Käufer erfolgreich verteidigt haben.

Die Kapitalseite erklärt den Druck auf die XRP Prognose. Nach Angaben von crypto.news sanken die wöchentlichen Nettozuflüsse in die sieben US-Spot-XRP-ETFs auf 1,01 Millionen Dollar, nach 14,86 Millionen Dollar in der Vorwoche. Am 13. August verschob Ripple 50 Millionen XRP im Wert von etwa 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Adresse, wovon eine Million Token zu Binance wanderte. Große Wallets nehmen täglich mehr als 10 Millionen XRP auf, und 91 Prozent aller Börsenabflüsse gehen auf solche Adressen zurück.

Der regulatorische Termin verschiebt sich weiter. Der CLARITY Act verpasste das Zeitfenster vor der Sommerpause im Senat, und die entscheidende Abstimmung fällt frühestens im September. Bis dahin entscheidet allein die Charttechnik. Ein Bruch über 1,0150 Dollar öffnet den Weg Richtung 1,0650 Dollar, ein Tagesschluss unter 1,00 Dollar dagegen den Weg Richtung 0,90 Dollar. Doch selbst ein gelungener Ausbruch bewegt eine Marktkapitalisierung von rund 60 Milliarden Dollar nur langsam. Deshalb rotiert Kapital gerade dorthin, wo eine Position noch ganz am Anfang steht.

PepetoSwap handelt ohne Gebühren und macht Pepeto zur eigenen Börse

Eines dieser Ziele trägt ein Froschmotiv und wirkt auf den ersten Blick wie ein weiterer Meme-Token. Das Projekt dahinter erzählt eine andere Geschichte. Pepeto ist eine vollständige Börse, aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und die Werkzeuge dahinter arbeiten bereits heute, während die meisten Presale-Token noch auf Versprechen sitzen. Die Börse ist so angelegt, dass sie alle Meme-Coins aufnimmt und nicht allein den eigenen Token.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder Tausch seinen vollen Gegenwert behält. Bei Pepeto sind sämtliche Vertragsdetails und alle Werkzeuge offengelegt, damit jeder das Projekt vor einem Einstieg prüfen kann. Wer die Zahlen selbst nachrechnen will, findet dort die Vertragsadresse und jedes einzelne Werkzeug dokumentiert. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht derselben Struktur, die den ursprünglichen Pepe von einem Presale-Preis bis zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar getragen hat.

Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar, und das während der schwächsten Stimmungswerte dieses Zyklus. Kapital, das in einem Abschwung zufließt, markiert nach Erfahrung des Marktes einen Token, der sich nach dem Handelsstart neu bewertet. Wer jetzt zeichnet, zahlt 0,0000001887 Dollar, und als Ziel steht das erwartete Binance-Listing dahinter. Ein Projekt eines Pepe-Mitgründers, das vor dem Börsenstart derartige Summen bindet, zeigt vorhandene Nachfrage. Jeder Punkt auf der Roadmap zielt auf ein Listing-Ereignis, das die gesamte Presale-Position neu bewerten kann.

Die Sicherheitsfrage klärt eine externe Prüfung. Vor der Öffnung des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis kontrolliert und freigegeben, womit Käufer eine unabhängige Bewertung der Verträge vorfinden statt einer reinen Eigenaussage des Teams. Kommt das erwartete Binance-Listing, sehen Millionen neuer Wallets den Token zum ersten Mal. Die Rechnung ergibt für diese Wallets schon heute Sinn, noch bevor der Handel überhaupt startet.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an einen Senatstermin gebunden, der sich seit Monaten verschiebt. XRP war bei 0,50 Dollar günstig, bevor die ETF-Zulassungen den Kurs über 3,00 Dollar trugen, und die Halter von damals kennen den Wert eines frühen Einstiegs. Die XRP Prognose kennt diese Größenordnung, denn bei rund 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung lässt sich eine solche Bewegung kaum wiederholen. Pepeto startet von einem Bruchteil dieser Größe, aufgebaut vom selben Pepe-Mitgründer und mit erwartetem Binance-Listing. Der Presale-Preis verschwindet in dem Moment, in dem der Handel beginnt. Dieses Fenster steht offen, solange der Handel nicht begonnen hat, und keinen Tag länger.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP Prognose?

Der CLARITY Act würde XRP als Rohstoff einstufen und damit das regulatorische Risiko senken. Bis dahin bleibt die XRP Prognose an die Marke von 1,00 Dollar gebunden.

Warum sammelt Pepeto im Abschwung Kapital ein?

Pepeto sammelt Kapital ein, weil PepetoSwap ohne Gebühren handelt, ein Pepe-Mitgründer das Projekt aufgebaut hat und SolidProof die Verträge geprüft hat. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.