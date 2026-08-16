Produktionsprobleme, steigende Kosten und eine enttäuschende Quartalsbilanz haben einen Goldproduzenten zuletzt ausgebremst. Doch nun scheint der Knoten geplatzt: Eine entscheidende Hürde fällt, während eine neue Mine ihre Produktion hochfährt. Damit ändern sich die Aussichten spürbar und der Player könnte sich jetzt zu einer lukrativen Cashmaschine entwickeln.Die Quartalszahlen des Unternehmens fielen schwächer aus als erwartet. Doch die Börse blickte rasch über den Rückschlag hinweg. Denn nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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