Unser Autor hat seine Küche renoviert. Sogar die Dunstabzugshaube hat jetzt WLAN. Die ursprüngliche Begeisterung ist allerdings längst verflogen. Denn so smart ist das Ganze gar nicht. Und es kann sogar gefährlich werden. Auf den großen Messen wie der CES oder IFA sind sie längst weiter. Dort stellen Samsung, LG und Co. regelmäßig Küchengeräte mit KI-Integration vor. Die sogenannte weiße Ware soll zum echten Alltagshelfer werden, wenn der Kühlschrank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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