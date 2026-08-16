XRP Prognose im August 2026 und warum Wale 380 Millionen Token einsammeln

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose steht plötzlich auf wackligen Füßen. Der Kurs hält sich bei rund 1,00 Dollar, doch die Zuflüsse in die amerikanischen Spot-ETFs sind in der Woche bis zum 8. August um 93 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig haben große Wallets während des Tests der Ein-Dollar-Marke am 11. August mehr als 380 Millionen XRP eingesammelt. Institutionelles Geld zieht sich also zurück, während Großanleger im Stillen ihre Bestände weiter ausbauen. Genau dieser Widerspruch entscheidet über die kommenden Wochen. Was sehen diese Wale, das der Rest des Marktes gerade übersieht?

XRP Prognose unter Druck, während Wale und ETFs gegenläufige Signale senden

Der XRP Kurs notiert am 15. August bei rund 1,00 Dollar und verliert damit 0,40 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Das Handelsvolumen liegt bei etwa 768 Millionen Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 62,8 Milliarden Dollar laut CoinGecko. Über sieben Tage steht ein Minus von 3,1 Prozent, womit XRP weiterhin Platz sechs im Gesamtmarkt belegt. Der Kurs klebt förmlich an der psychologisch wichtigen Ein-Dollar-Marke.

Die Nettozuflüsse in die amerikanischen Spot-ETFs fielen in der Woche bis zum 8. August auf nur noch 1,01 Millionen Dollar, nach 14,86 Millionen Dollar in der Woche davor, wie Daten auf CoinMarketCap zeigen. Das ist ein Rückgang von 93 Prozent. Auf der Blockchain sieht das Bild völlig anders aus. Wallets mit großen Beständen sammelten in 24 Stunden über 72 Millionen XRP ein, über die Woche waren es mehr als 380 Millionen Token. Parallel dazu verschob die amerikanische Börsenaufsicht ihre Sitzung zur Krypto-Regulierung, was die Unsicherheit verlängert.

Der entscheidende Hebel bleibt der CLARITY Act. Der Senat kehrt am 14. September zurück, eine Abstimmung im Plenum ist für den 15. September angesetzt. Erst ein Ausbruch über 1,06 Dollar würde technisch für Entspannung sorgen. Selbst im besten Fall braucht eine Verdopplung bei 62,8 Milliarden Dollar Bewertung sehr viel Kapital und Zeit. Genau an diesem Punkt fragen sich immer mehr Anleger, wo prozentual große Bewegungen überhaupt noch möglich sind.

Pepeto sammelt mehr als 10,5 Millionen Dollar ein, während XRP um die Ein-Dollar-Marke ringt

Diese Frage führt fast immer zu Projekten, die noch an keiner Börse gehandelt werden. Bei einer Bewertung von 62,8 Milliarden Dollar kann XRP schlicht nicht liefern, was ein Einstieg vor der ersten Notierung möglich macht. Genau diese Lücke besetzt der Vorverkauf von Pepeto gerade.

Im Zentrum des Projekts steht PepetoSwap, eine Handelsplattform, die Trades ohne Gebühren abwickelt, sodass jeder eingesetzte Dollar im System arbeiten bleibt. Dazu kommt eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken bewegt, damit Kapital nie auf der falschen Kette festsitzt. Entwickelt wurde das Ganze vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der sein erstes Projekt ganz ohne Produkte in Milliardenhöhe geführt hat. Diesmal steht eine vollständige Handelsplattform mit funktionierenden Werkzeugen dahinter.

Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10,5 Millionen Dollar eingesammelt, aktuell zu einem Preis von 0,0000001887 Dollar je Token. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, was Käufern eine unabhängige Sicherheitsgrundlage gibt. Der Einstiegspreis ist in dieser Phase fixiert, während das erwartete Binance-Listing näher rückt und der restliche Markt um immer teurere Positionen kämpft.

Analysten sprechen von dreistelligen Renditen, sobald der Handel startet, auch wenn niemand solche Zahlen garantieren kann. Sicher ist nur, dass sich das Bild mit dem Listing von einem festen Einstieg zu einem offenen Rennen dreht, bei dem späte Wallets mehr zahlen als jene, die bereits drin sind. Der ursprüngliche Pepe-Coin explodierte damals ausgehend von seinem Vorverkaufspreis, und die früh positionierten Wallets holten die größten Gewinne ihres Lebens. Wer die Angaben selbst prüfen will, findet alles auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose hängt an einer Abstimmung im September und an der Frage, ob die Wale am Ende recht behalten. Selbst dann begrenzt eine Bewertung von 62,8 Milliarden Dollar den prozentualen Spielraum. Genau diesen Spielraum bietet ein Vorverkauf, der noch vor seiner ersten Börsennotierung steht. Der ursprüngliche Pepe-Coin hat gezeigt, wie stark solche Einstiege wirken, und Pepeto tritt mit geprüftem Code und fertigen Produkten an. Wer heute kauft, sichert sich diesen Preis, bevor das Listing ihn dauerhaft löscht, und genau dort liegt laut Analysten der größte Hebel dieses Zyklus. Wer jetzt zögert, trifft womöglich die Entscheidung, die am längsten wehtut.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich XRP im Rest des Jahres 2026?

XRP notiert bei rund 1,00 Dollar und das Bild bleibt zweigeteilt. Die ETF-Zuflüsse sind um 93 Prozent eingebrochen, während Wale über 380 Millionen Token eingesammelt haben. Ein Ausbruch über 1,06 Dollar wäre das erste klare Signal.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit eigener gebührenfreier Handelsplattform, das im Vorverkauf mehr als 10,5 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.