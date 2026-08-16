SFC Energy scheint es geschafft zu haben. Es kommt einem der abgedroschene Satz vom "Phoenix aus der Asche" in den Sinn. Im Sog vieler "Ideenaktien" und "LOI-Aktien" hatte auch die SFC Energy Aktie vom Wasserstoffhype profitiert. Während viele der einstigen mit Milliardenbewertungen versehenen Unternehmen, wie eine Nikola, mehr oder weniger bedeutungslos geworden sind. Respektive meilenwert von ihren alten Höchstkursen entfernt sind, wie eine Nel, Ballard Power oder eine Plug Power, konnten einige Werte nicht nur überleben, sondern reüssieren. Bloom Energy als Paradebeispiel - durch die KI-Rechenzentrums-Investtionswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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