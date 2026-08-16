Amazon und Microsoft haben mit ihren jüngsten Quartalszahlen gezeigt, warum sie zu den wichtigsten Technologie-Aktien der Welt gehören. Beide Konzerne profitieren direkt vom Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur. Beide liefern starke Gewinne. Und beide beweisen, dass die Nachfrage nach Rechenleistung, Datenverarbeitung und KI-Anwendungen weiter hoch bleibt.Nach den Zahlen legten beide Aktien kräftig zu. Das ist nachvollziehbar: Amazon und Microsoft liefern nicht nur Zukunftsfantasie, sondern reale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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