VWAP: So erkennst du den Markt-Bias

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Der VWAP gehört zu den wichtigsten Werkzeugen professioneller Trader - doch wie lässt er sich konkret für bessere Trading-Entscheidungen nutzen? In diesem Webinar zeigt ATAS-Experte Pavel Horak, wie der volumengewichtete Durchschnittspreis funktioniert, warum er deutlich mehr Informationen liefern kann als ein klassischer Moving Average und wie sich damit erkennen lässt, ob sich ein Markt gerade in einem Trend oder in einer Seitwärtsphase befindet. Dabei geht es nicht nur um die VWAP-Mittellinie, sondern auch um die verschiedenen Abweichungsbereiche und Value Areas.

Besonders spannend wird es bei der praktischen Anwendung: Wann sollte eine wichtige Marke als Unterstützung oder Widerstand gehandelt werden - und wann ist stattdessen mit einem Durchbruch zu rechnen? An konkreten Chartbeispielen werden mehrere VWAP-Setups vorgestellt: Trendfortsetzungen nach Pullbacks, Rückkehrbewegungen zurück zum VWAP sowie Trades an den oberen und unteren Abweichungszonen. Zusätzlich zeigt Pavel, warum die Steigung des VWAP entscheidend sein kann und wie sich VWAP-Level mit Price Action, Volumenprofil und anderen wichtigen Marken kombinieren lassen, um sogenannte Konfluenzzonen zu finden.

Du erfährst außerdem, wie sich Daily-, Weekly- und Monthly-VWAP unterscheiden, welche Zeitebenen für Daytrader besonders relevant sind und wie der VWAP als eine Art Trading-Kompass für die bevorzugte Handelsrichtung eingesetzt werden kann. Am Ende bleiben zwei zentrale Ansätze: Im Trend werden Ausbrüche und Pullbacks in Trendrichtung gesucht, während sich in ruhigen Marktphasen Chancen auf eine Rückkehr zum VWAP ergeben können. Wer Märkte nicht nur anhand des Preises, sondern auch unter Einbeziehung des tatsächlichen Handelsvolumens analysieren möchte, bekommt in diesem Webinar zahlreiche praktische Ansätze für das eigene Trading.

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