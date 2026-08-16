Cardano Kurs hält 0,18 Dollar nach PRIME-Freigabe von 120 Millionen ADA

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Der Cardano Kurs verteidigt bei rund 0,18 Dollar eine Unterstützung, die seit dem 6. August unter Druck steht. Die Gemeinschaft nahm am 13. August den PRIME-Vorschlag an und gibt damit 120 Millionen ADA im Wert von etwa 71 Millionen Dollar für den Ausbau des DeFi-Bereichs frei. Gleichzeitig ist der im Netzwerk hinterlegte Wert seit dem 8. August um 14 Millionen ADA gestiegen. Die Nachfrage großer Adressen bleibt jedoch schwach. Reicht Kapital aus der eigenen Kasse, um den Kurs wieder über 0,20 Dollar zu heben?

Cardano Kurs zwischen PRIME-Fonds, steigendem TVL und fehlender Nachfrage

Cardano notiert bei rund 0,18 Dollar und bringt damit eine Marktkapitalisierung von etwa 6,55 Milliarden Dollar auf die Waage. Vom Rekordwert bei 3,09 Dollar aus dem September 2021 ist der Cardano Kurs mehr als 94 Prozent entfernt. Seit dem Monatshoch von 0,21 Dollar am 6. August summiert sich der Rückgang auf rund 14 Prozent, doch diese Abwärtsbewegung hat laut CoinGape zuletzt an Kraft verloren, während der RSI bei etwa 50 eine neutrale Lage anzeigt.

Die Nachrichtenlage spricht für das Netzwerk. Am 13. August stimmte die Gemeinschaft dem PRIME-Vorschlag zu, der 120 Millionen ADA im Gegenwert von rund 71 Millionen Dollar für mehr Liquidität und bessere Handelsbedingungen auf dezentralen Börsen freigibt, wie CoinMarketCap berichtet. Der hinterlegte Wert stieg zwischen dem 8. und dem 14. August von 351,5 Millionen auf 365,73 Millionen ADA. Seit dem 9. August erfüllt ADA nach sechs Monaten regulierten Futures-Handels an der CME zudem eine wichtige Bedingung für einen möglichen Spot-ETF.

Trotzdem bleibt die institutionelle Nachfrage schwach, und der Cardano Kurs kommt über 0,18 Dollar kaum hinaus. Solange die Marke hält, sehen Analysten 0,20 Dollar als nächstes Ziel, was einem Plus von etwa elf Prozent entspricht. Für ein Netzwerk mit 6,55 Milliarden Dollar Bewertung ist das eine realistische Spanne, aber keine, die aus einer kleinen Position eine große macht. Genau diese Lücke treibt Anleger derzeit zu Einstiegen, die noch vor ihrer ersten Notierung stehen.

Pepeto und PepetoSwap, die gebührenfreie Börse hinter dem Einstieg, den ADA nicht mehr bietet

Während institutionelles Geld beim Cardano Kurs zögert, wenden sich private Käufer Pepeto zu, einem Presale-Meme-Coin, hinter dem ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht und der bereits funktionierende Werkzeuge vorweisen kann. Der Unterschied zu einem Netzwerk dieser Größe liegt nicht in der Technik, sondern im Zeitpunkt des Einstiegs.

Im Zentrum steht PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, über die Halter Token handeln und über eine eigene Cross-Chain-Bridge zwischen sechs verschiedenen Blockchains bewegen können. Damit bekommen normale Käufer Zugang zu einer Handelsinfrastruktur, die früher hinter großen Plattformen und teuren Netzwerken verschlossen blieb. Ein eingebauter Risiko-Scanner bewertet die Sicherheit von Verträgen bei neuen Notierungen, prüft Smart Contracts und markiert auffällige Token, damit Halter ihre eigene Entscheidung treffen, bevor der Rest des Marktes aufmerksam wird.

Der gesamte Vertragscode ist durch ein Audit von SolidProof abgedeckt, dessen Prüfung die Verträge vollständig durchleuchtet und ihre Sauberkeit bestätigt hat, bevor der erste Dollar in den Presale geflossen ist. Bei Pepeto liegt der Preis seit der ersten Runde unverändert bei 0,0000001887 Dollar, und der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer, der den originalen PEPE-Token ohne jedes Produkt auf eine Bewertung von elf Milliarden Dollar gebracht hat, und zwar mit demselben Vorrat von 420 Billionen Token. Mit einer erwarteten Binance-Notierung, laufenden Börsenwerkzeugen und einem Einstiegspreis, der sich seit Beginn nicht bewegt hat, zählt Pepeto für viele zu den wenigen Token mit echtem Potenzial vor dem Handelsstart.

Fazit

Der Cardano Kurs hängt an der Marke von 0,18 Dollar und an der Frage, ob ein Spot-ETF kommt, doch selbst ein Sprung auf 0,30 Dollar bleibt weit von dem entfernt, was Anleger am Ende eines Zyklus als Rendite bezeichnen. Bei 6,55 Milliarden Dollar Bewertung ist die einfache Vervielfachung längst vergangen. Jeder ADA-Halter, der wirklich verdient hat, stieg früh ein und blieb liegen, bis der Markt nachzog. Dieselbe Entscheidung liegt jetzt bei Pepeto auf dem Tisch. Der Presale bleibt zum unveränderten Startpreis offen, bis die Notierung ihn schließt, und wer diesen Moment nutzt, kauft am tiefsten Punkt der gesamten Laufzeit.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch steht der Cardano Kurs im August 2026?

Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,18 Dollar. Hält diese Unterstützung, sehen Analysten 0,20 Dollar als nächstes Ziel für den weiteren Verlauf des Monats.

Warum schauen ADA-Anleger derzeit auf Pepeto?

Pepeto steht noch zum Presale-Preis vor einer erwarteten Binance-Notierung und bietet damit einen Einstieg, den ADA bei 6,55 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr hat. Alle Zahlen zum Presale stehen auf pepetocoin.com.