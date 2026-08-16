Mainz (ots) -Ein Prolog und vier Etappen: Die internationale Elite der Radprofis startet zur Deutschland Tour 2026. Deutschlands einziges Etappenrennen auf Weltniveau führt vom 19. bis zum 23. August 2026 über eine Gesamtlänge von 741 Kilometern vom Startort Bad Orb bis zum großen Finale nach Heilbronn. Das ZDF berichtet im Wechsel mit der ARD live von der Deutschland Tour 2026. Die zweite und vierte Etappe sind sowohl linear als auch in kompletter Länge auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.Moderator Florian Zschiedrich begrüßt die Radsportfans am Freitag, 21. August 2026, 15.35 Uhr im ZDF, zur zweiten Etappe der Deutschland Tour, die von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich führt. ZDF-Radsport-Experte Simon Geschke bringt seine Fachkenntnisse in die "sportstudio live"-Übertragung ein. Andreas Kürten kommentiert das Rennen und Felix Tusche ist für Interviews an der Strecke im Einsatz.Die Schlussetappe am Sonntag und weiterer Live-SportDie Schlussetappe von Bad Dürkheim nach Heilbronn ist am Sonntag, 23. August 2026, ab 15.35 Uhr im ZDF zu verfolgen - im Rahmen einer langen "sportstudio live"-Übertragung, die von 14.00 bis 18.55 Uhr noch weitere sportliche Highlights zu bieten hat - vom SailGP-Segeln vor Sassnitz über das Springreiten bei der Reit-WM in Aachen und das Teamfinale der Männer bei der Turn-EM in Zagreb bis zum City-Biathlon in Dresden. Wer die Schlussetappe der Deutschland Tour vom Start bis zum Ziel verfolgen will, der ist ab 15.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal an der richtigen Stelle. Auch das Springreiten aus Aachen ist ab 14.20 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu erleben, ebenso ab 18.00 Uhr die Turn-EM.Segeln: SailGP vor SassnitzAm 22. und 23. August 2026 findet vor Sassnitz auf der Insel Rügen die SailGP-Regatta statt, bei der 13 internationale Teams (inklusive des deutschen Teams) auf High-Tech-F50-Katamaranen mit Tempo 100 über die Ostsee fliegen. Am Samstag, 22. August 2026, 13.40 Uhr, meldet sich Moderatorin Amelie Stiefvatter aus Sassnitz zur Übertragung des Highspeed-Rennens, das Kristin Recke kommentiert. Als Co-Kommentator ist Segelprofi Felix van den Hövel dabei, ehemaliges Mitglied des deutschen SailGP-Teams. Für Interviews ist zudem Nils Kaben im Einsatz. Am Sonntag, 23. August 2026, schaltet "sportstudio live" in der nachmittäglichen Sendestrecke ab 14.00 Uhr erneut nach Sassnitz und berichtet zudem im ZDF-Streaming-Portal.Zwei Wochen nach dem SailGP in Sassnitz wird diese Rennserie erstmals vor der spanischen Hafenstadt Valencia ausgetragen. "sportstudio live" überträgt am Samstag, 5. September 2026, ab 13.40 Uhr, von dort.Beim SailGP, dem internationalen Segelwettbewerb mit leistungsstarken F50-Foiling-Katamaranen, treten die Teams eine Saison lang in mehreren Grand Prix auf der ganzen Welt gegeneinander an. SailGP bietet die schnellstmögliche emissionsfreie Fortbewegung auf dem Wasser - in die rund 15-minütigen Rennen gehen von der Segelgröße bis zum Teamgewicht alle teilnehmenden Boote unter den gleichen Bedingungen an den Start. Sowohl vor Sassnitz auf Rügen als auch vor Valencia werden die schnellen Boote eng beieinander um den Sieg fahren.KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ZDFsportstudio live" streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformation zu "ZDFsportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6334132