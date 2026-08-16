XRP Prognose bei 0,9999 Dollar, warum die geplatzte SEC-Sitzung jetzt alles entscheidet

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Die SEC hat ihre für den 14. August angesetzte Sitzung zur geplanten Regulation Crypto am Vorabend abgesagt und bis heute keinen neuen Termin genannt. XRP notierte danach bei rund 1,00 Dollar und damit direkt am unteren Bollinger-Band bei 0,9884 Dollar. Der RSI liegt bei 35,63 und nähert sich dem überverkauften Bereich, ohne ihn zu erreichen. Der XRP Prognose fehlt damit genau der Auslöser, auf den der Markt seit Wochen gewartet hat. Bleibt die Marke von einem Dollar diesmal stehen, oder beginnt darunter eine völlig neue Rechnung?

XRP Prognose 2026 unter Druck, nachdem Washington den Zeitplan erneut verschoben hat

Die US-Börsenaufsicht hatte für Freitag eine offene Sitzung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt angesetzt. Es ging um ein eigenes Regelwerk für Angebote von Krypto-Vermögenswerten, das erstmals klare Bedingungen für Token-Emissionen in den USA geschaffen hätte. Am Donnerstagabend strich die Behörde den Termin und nannte laut CoinDesk einen unvorhergesehenen Terminkonflikt als Grund. Ein neues Datum steht nicht fest. Am selben Tag verschob die Behörde auch die geplante Ausnahmeregelung für tokenisierte Wertpapiere.

Der Ripple-Token handelte am 14. August bei 1,0036 Dollar und lag damit 0,49 Prozent im Minus. Der Kurs drückte laut CryptoRank direkt auf das untere Bollinger-Band bei 0,9884 Dollar. Bereits am 12. August schloss XRP bei rund 1,00 Dollar und damit so tief wie zuletzt im November 2024. Die Zuflüsse in die XRP-ETFs sind seit dem 10. Juli jede Woche positiv geblieben, doch ihr Volumen fiel von 14,86 Millionen auf zuletzt 1,01 Millionen Dollar. Für die XRP Prognose bedeutet das eine Nachfrage, die zwar nicht abreißt, aber deutlich dünner wird.

Am 15. August rutscht XRP mit 0,9999 Dollar knapp unter die Marke, und der nächste echte Auslöser lässt weiter auf sich warten. Die Abstimmung über den CLARITY Act wurde in den September vertagt. Jede XRP Prognose rechnet deshalb aktuell in Cent statt in Vielfachen, weil ein Coin dieser Größe für jeden Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital braucht. Genau diese Rechnung führt viele Anleger zu der Frage, wo im Markt eine Bewegung überhaupt noch in Vielfachen gemessen wird.

Pepeto rechnet noch in Vielfachen, während XRP um einzelne Cent kämpft

Während XRP um eine einzelne Marke kämpft, richtet sich ein Teil des Kapitals auf Projekte, die ihre Spanne noch vor sich haben. Pepeto ist ein solcher Fall, weil das Projekt eine Meme-Coin-Börse mit Werkzeugen aufbaut, die heute schon laufen. Der Vorverkauf hat bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

An erster Stelle steht PepetoSwap, eine eigene Handelsplattform, auf der Meme-Token ohne Handelsgebühren getauscht werden. Daneben prüft ein Risiko-Scorer jeden Smart Contract auf Fallen, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana kostenlos, sodass Halter ihre Token über drei Netzwerke bewegen, ohne eine einzige Gebühr zu zahlen. Hinter der Entwicklung steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins.

Sicherheit liefert dabei SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Vertragscode kontrolliert und für sauber erklärt, lange bevor die erste Einzahlung in den Vorverkauf überhaupt möglich war. Das Protokoll läuft auf einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token, und der Einstieg kostet heute 0,0000001887 Dollar. Das Kauftempo lässt nicht nach, weil jedes Werkzeug live ist und sich jederzeit überprüfen lässt.

Ein erwartetes Binance-Listing kommt hinzu, und diese Verbindung aus Team, laufenden Werkzeugen und Notierung ist die seltenste Konstellation, die dieser Markt hervorbringt. Auf der Seite von Pepeto lässt sich jedes dieser Produkte prüfen, statt auf ein Versprechen für später zu warten. Wer die XRP Prognose in Cent misst, rechnet hier mit dem Vielfachen zwischen Vorverkaufspreis und Eröffnungskurs. Die Wallets im Vorverkauf sind eingestiegen, bevor die Menge bestätigt hat, was sie längst sehen konnten.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt bis September an eine Marke und an einen Termin gebunden, den Washington bereits zweimal verschoben hat. Ein Coin mit dieser Marktgröße bewegt sich selbst bei guten Nachrichten in Prozentschritten. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, mit gebührenfreiem Handel, einem geprüften Vertrag und einem Vorverkaufspreis, der nur bis zur Notierung gilt. Wer jetzt kauft, hält die volle Spanne zwischen diesem Preis und dem ersten Börsenkurs in der eigenen Wallet. Wer wartet, zahlt später genau den Aufschlag, den frühe Käufer sich jetzt noch sparen. Das Fenster schließt sich mit dem Listing, nicht mit einer Ankündigung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die abgesagte SEC-Sitzung für die XRP Prognose?

Der wichtigste regulatorische Auslöser fehlt vorerst. Die SEC hat den Termin ohne neues Datum gestrichen, und die XRP Prognose hängt damit bis September an der Marke von einem Dollar.

Wo finde ich den Pepeto Vorverkauf?

Der Pepeto Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com. Dort sehen Sie den aktuellen Preis, den geprüften Vertrag und die laufenden Werkzeuge des Projekts.