DAX: In robuster Verfassung! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 34 - 2026)

Der DAX zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und konsolidiert nach neuen Allzeithochs bei einem Stand von 26.457 Punkten. Die technische DAX Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange der Index die Schlüsselunterstützung der SMA20 bei 25.786 Punkten verteidigt. Für den Handelsverlauf vom deutschen Leitindex DAX treffen stark wachsende Osteuropa-Exporte auf ein herausforderndes industrielles Umfeld mit fortschreitendem Stellenabbau in der Autobranche.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Anlaufziele: Bei einem nachhaltigen Ausbruch nach oben liegen die nächsten Kursziele im Bereich von 26.780 bis 26.980 Punkten .

Kritische Marken: Wichtigste intraday Haltemarke ist die SMA50 im 4h-Chart bei 26.346 Punkten ; die zentrale Tagesschluss-Unterstützung liegt bei 25.786 Punkten (SMA20).

Makro-Umfeld: Starke Exporte nach Osteuropa (+7,4 - fangen Einbußen im US- und China-Geschäft ab, während der Stellenabbau in der deutschen Automobilindustrie (-5,8 - auf den Tiefststand seit 2005 drückt.

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