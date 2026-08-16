© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis zeigte zuletzt überaus vielversprechende Ansätze einer Trendwende. Nach anfänglicher Dynamik ließ die Erholungsrallye jedoch wieder nach. Beginnt das Comeback-Szenario bei Silber zu wanken?Aktuelle Silberpreisentwicklung: Trendwende in entscheidender Phase Der Silberpreis ringt um Momentum. Mit der dynamischen Rückkehr über die 60 US-Dollar leitete Silber die Trendwende spektakulär ein. Dem Edelmetall gelang es danach, sich von den 60 US-Dollar zu lösen. Die Trendwende nahm Form an. Einer Bewegung des Silberpreises auf 70 US-Dollar schien nicht sonderlich viel im Wege zu stehen. Doch die Entwicklung in den letzten Wochen zeigte, dass die Luft oberhalb von 65 US-Dollar dünn …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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