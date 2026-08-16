Solana Prognose August 2026 und warum SOL unter 80 Dollar hängt

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Solana notiert bei rund 75 Dollar und liegt damit fast 75 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. In derselben Woche ging MoneyGram auf der Blockchain live, die Validatoren stimmen über eine deutlich höhere Verbrennungsrate ab, und die ETF-Zuflüsse erreichten den höchsten Stand seit drei Monaten. Trotzdem klebt der Kurs unter der Marke von 80 Dollar. Die Solana Prognose der Analysten zeigt nach oben, die Charttechnik dagegen zeigt Erschöpfung. Was kommt also zuerst, der Ausbruch oder der Rückfall?

Solana Prognose und der SOL Kurs zwischen Upgrades und dünnem Volumen

Der Kurs von Solana liegt laut CoinGecko bei etwa 75 Dollar, nach einem Minus von rund einem Prozent innerhalb von 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung von knapp 44 Milliarden Dollar sichert Platz sieben im gesamten Markt. Fundamental läuft dabei einiges zusammen. MoneyGram hat sein weltweites Bargeldnetz an die Blockchain angebunden, und Nutzer in mehr als 170 Ländern können darüber Guthaben ein- und auszahlen. Solche Anwendungen bringen echten Zahlungsverkehr auf die Kette und nicht nur Handelsvolumen. Die kumulierten Zuflüsse in die Solana-ETFs haben inzwischen die Marke von 1,15 Milliarden Dollar überschritten.

Gleichzeitig arbeiten die Validatoren am Paket SGP-0003, das die täglich verbrannte SOL-Menge um ein Vielfaches anheben und die Ausgabe neuer Token bremsen würde. Aus rund 650 verbrannten SOL pro Tag könnten so mehrere Tausend werden. Agave 4.2 soll in der kommenden Woche auf dem Mainnet aktiv werden. Die Solana Prognose von CoinDCX nennt für August ein Ziel von 80 Dollar mit einer Spanne zwischen 74,83 und 90,21 Dollar. Der 100-Tage-Durchschnitt bei 78,44 Dollar gilt als erste echte Hürde, der 200-Tage-Durchschnitt bei 89,78 Dollar als die große Wand darüber.

Der RSI steht bei rund 54 und damit im neutralen Bereich, das Handelsvolumen lag zuletzt etwa 30 Prozent unter der Vorsitzung. Ein Anstieg auf dünnem Volumen trägt selten weit. Auch die Panne im Validator-Netz, bei der fast 29 Prozent des gestakten SOL kurzzeitig offline gingen, sitzt vielen Anlegern noch in den Knochen. Selbst wenn die Solana Prognose aufgeht und der Kurs 90 Dollar erreicht, bleibt am Ende ein Plus von etwa 20 Prozent. Für viele Anleger stellt sich deshalb längst eine andere Frage.

Pepeto und die Brücke, die Kapital zwischen den Ketten bewegt

Diese Frage führt weg von Kursen, die eine Börse längst bepreist hat. Solana zeigt gerade, wie viel Wert echte Zahlungsinfrastruktur schafft. Genau dort setzt Pepeto an, allerdings eine Ebene tiefer, nämlich bei den Kosten, die jeder Trader kennt, sobald er Kapital zwischen verschiedenen Ketten bewegt.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto überträgt Guthaben ohne Kosten zwischen Blockchains, sodass exakt der Betrag ankommt, der losgeschickt wurde. Ergänzt wird sie von einer gebührenfreien Swap-Engine, die Trades über mehrere Ketten hinweg ausführt, ohne einen Cent einzubehalten. Eine Position bleibt damit vom Einstieg bis zum Ausstieg vollständig erhalten. Das feste Angebot liegt bei 420 Billionen Token.

Die Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Code des Projekts kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsebene verschafft. Aufgebaut wird der Weg zur geplanten Börsennotierung von einem ehemaligen Binance-Experten, während der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins die Richtung des Projekts bestimmt. Beide Namen stehen seit dem Start öffentlich hinter dem Projekt und nicht hinter einem anonymen Konto.

Eingesammelt wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar, der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,0000001887 Dollar. Wer den Vorverkauf von Pepeto prüft, sieht dort den Stand jeder einzelnen Runde. Mit der erwarteten Binance-Listung bestimmt später der freie Markt den Preis und nicht mehr eine Vorverkaufsrunde. Die frühen Wallets haben ihre Position bereits aufgebaut, während ein Großteil des Marktes noch auf ein Signal wartet. Die Solana Prognose beschreibt eine Erholung, dieser Einstieg beschreibt eine andere Größenordnung.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt für den August freundlich, denn der Verbrennungsvorschlag, die MoneyGram-Anbindung und die ETF-Zuflüsse stützen den Kurs. Nur bewegt sich ein Netzwerk mit 44 Milliarden Dollar Bewertung in kleinen Schritten. Ein Anstieg auf 90 Dollar bringt rund 20 Prozent, ein solides Ergebnis, aber keines, das ein Depot umbaut. Pepeto startet von einer Basis, bei der jede abgeschlossene Runde den Einstiegspreis anhebt, und die eingezahlte Summe liegt bereits bei mehr als 10 Millionen Dollar. Wer heute einsteigt, zahlt den Rundenpreis, wer wartet, zahlt später den Preis der Börse.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für August 2026?

Die Solana Prognose nennt für August ein Ziel von 80 Dollar bei einer Spanne zwischen 74,83 und 90,21 Dollar. Der 100-Tage-Durchschnitt bei 78,44 Dollar bildet die erste Hürde.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit kostenfreier Cross-Chain-Bridge und einem von SolidProof geprüften Vertrag. Der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com, und alle aktuellen Zahlen stehen offen auf pepetocoin.com.