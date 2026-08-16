Als der Reise- und Touristikkonzern TUI am Mittwoch (12. August) die Zahlen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endet am 30. September) veröffentlichte, war die Enttäuschung groß. Die Ergebnisse konnten nicht an das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 anknüpfen. Gleichzeitig bringt die negative Kursreaktion die Aktie aus charttechnischer Sicht in die Bredouille.TUI - Aktie steuert auf Kursdebakel zu Schauen wir uns einige wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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