Die Börse wirkt auf den ersten Blick stabil, doch unter der Oberfläche wird der Markt anspruchsvoller. Hohe Indexstände, schwankende Kurse und ambitionierte Bewertungen machen die Auswahl einzelner Aktien wichtiger denn je. Wer jetzt nur auf bekannte Namen setzt, könnte Chancen übersehen. Insbesondere jene Aktien, die noch nicht im Mainstream angekommen sind, haben jetzt das größte Potenzial.Wenn die großen Indizes nahe ihrer Höchststände notieren, wirkt der Markt freundlich und die Aktien erscheinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär