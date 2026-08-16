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Die Ethereum Prognose steht am 15. August 2026 vor einem seltenen Widerspruch. Der Ethereum Kurs notiert bei rund 1.880 Dollar und bewegt sich seit Tagen kaum, während am 12. August ein Rekordanteil von 34,4 Prozent aller ETH im Netzwerk gesperrt lag. Gleichzeitig sammelten die US-Spot-Fonds in der fünften Woche hintereinander frisches Kapital ein, insgesamt 245 Millionen Dollar. Das handelbare Angebot wird knapper, das institutionelle Geld kommt zurück, und der Kurs reagiert trotzdem nicht. Wie lange kann ein Markt diesen Druck aushalten, bevor er sich in eine Richtung auflöst?

Ethereum Prognose zwischen Rekordsperre, ETF-Zuflüssen und dem Glamsterdam-Upgrade

Laut CoinMarketCap notiert ETH bei rund 1.878 Dollar und hat sich in den vergangenen 24 Stunden praktisch nicht bewegt. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 227 Milliarden Dollar. Auf Jahressicht steht beim Ethereum Kurs ein Minus von rund 60 Prozent. Wer heute eine Ethereum Prognose liest, sieht zwei Zahlenwelten. Der Chart erzählt von Erschöpfung, die Daten aus dem Netzwerk erzählen von Aufbau.

Am 12. August zog eine große Adresse Coins im Wert von 8,77 Millionen Dollar von einer Börse ab, was das frei handelbare Angebot weiter verkleinert. Auf der Entwicklerseite steht Glamsterdam kurz vor der letzten Testphase. Das Upgrade soll die Gasgrenze von rund 60 Millionen auf 200 Millionen anheben und die Gebühren um bis zu 78 Prozent senken. Ein Vorschlag zur Kürzung der Validator-Belohnungen wurde von institutioneller Seite deutlich abgelehnt.

Für die kommenden Tage liegt die wichtigste Unterstützung laut CoinDCX bei rund 1.850 Dollar, während 1.900 und danach 1.924 Dollar den Weg nach oben versperren. Erst ein Tagesschluss oberhalb von 1.900 Dollar würde das Bild drehen und 2.000 Dollar in Reichweite bringen, danach 2.300 Dollar. Genau hier wird jede Ethereum Prognose unbequem. Selbst der volle Ausbruch bis 2.300 Dollar bedeutet gut 22 Prozent, und bei 227 Milliarden Dollar Bewertung ist rechnerisch kaum mehr drin. Wer auf ein Vielfaches hofft, muss dort suchen, wo die Bewertung noch klein genug für echte Multiplikatoren ist.

Pepeto und die gebührenfreie Börse PepetoSwap ziehen früh Kapital an

Genau an dieser Stelle führt die Ethereum Prognose viele Leser zu Pepeto. Der Token steckt noch in der Vorverkaufsphase und trägt damit keine Bewertung, die jede Bewegung ausbremst. Wer in einem schwachen Markt nach Spielraum sucht, landet fast zwangsläufig bei Projekten, die ihre erste Preisfindung noch vor sich haben.

Der auffälligste Unterschied bei Pepeto ist die gebührenfreie Börse PepetoSwap. Auf ihr lassen sich Token handeln, ohne dass bei jedem Tausch ein Teil des Einsatzes verloren geht. Dazu kommt eine Brücke zwischen verschiedenen Blockchains, über die Halter ihre Token ohne Zusatzkosten von einem Netzwerk in ein anderes bewegen können. Beides zielt auf Probleme, die Meme-Coin-Händler bisher regelmäßig Geld gekostet haben, von hohen Tauschgebühren bis zu blockierten Wegen zwischen den Netzwerken. PepetoSwap verlangt bei Trades nichts, und die Brücke öffnet Wege, die den meisten Vorverkaufs-Token verschlossen bleiben.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und die Sicherheitsfirma SolidProof hat den vollständigen Code geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Diese Prüfung ist der Grund, warum viele Käufer den Einstieg als kalkulierbar einordnen und nicht als Sprung ins Dunkle. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und der aktuelle Einstiegspreis beträgt 0,0000001887 Dollar. Mit jeder neuen Stufe steigt dieser Preis, weshalb heutige Käufer weniger zahlen als jene, die nächste Woche kommen. Tausende Wallets haben sich bereits eingekauft.

Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und das noch vor jeder Börsennotierung. Wer die Details zu den Stufen und den Werkzeugen sehen will, findet sie auf der offiziellen Pepeto-Website. Die Verbindung aus Meme-Charakter und funktionierenden Produkten versuchen die meisten Vorverkaufsprojekte gar nicht erst.

Fazit

Die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen hängt an einem Ausbruch über 1.900 Dollar, und selbst dann bleibt der Spielraum überschaubar. Eine Verdopplung braucht bei dieser Bewertung frisches Kapital in dreistelliger Milliardenhöhe. Pepeto startet von einer Basis, die diese Last nicht trägt, und genau darin liegt der Unterschied für das Depot. DOGE machte aus kleinen Einstiegen große Summen, ganz ohne eigene Produkte, und Werkzeuge geben demselben Weg rechnerisch mehr Substanz. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Stufe, die gerade läuft. Dieses Fenster schließt sich mit der Notierung. Wer jetzt kauft, legt seinen Einstiegskurs selbst fest, alle Späteren bezahlen ihn.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose für August 2026?

Die Ethereum Prognose sieht ETH bei rund 1.880 Dollar mit Unterstützung bei 1.850 Dollar und Widerstand bei 1.924 Dollar. Oberhalb dieser Zone öffnet sich der Weg zu 2.000 Dollar.

Warum fällt Pepeto Anlegern im aktuellen Marktumfeld auf?

Pepeto bietet die gebührenfreie Börse PepetoSwap und eine Brücke zwischen Blockchains, geprüft von SolidProof. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, alle Stufen stehen auf pepetocoin.com, erreichbar über pepetocoin.com.